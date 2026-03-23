אחרי החגיגה המשפחתית: יהודה לוי קיבל בשורה קשה

לפני מספר ימים הודיעו יהודה לוי ואישתו על השם שבחרנו לבנם הטרי. אך אחרי השמחה הגדולה בגזרה המשפחתית, בתחום המקצועי לוי קיבל בשורה פחות משמחת

קרב הענקים של הטלוויזיה הישראלית הגיע אמש (א') לשיא חדש, והתוצאות מפתיעות: אחרי מספר ימים של שליטה כמעט בלתי מעורערת של "המירוץ למיליון" (קשת 12), נרשם מהפך בטבלת הרייטינג כאשר הריאליטי המתחרה "האח הגדול" (רשת 13) כבש את המקום הראשון.

במרכז הערב עמד הדו-קרב המסקרן בין שני המנחים האהובים: יהודה לוי, הפנים החדשות של המירוץ, מול גיא זוארץ הוותיק. הפעם, ידו של זוארץ הייתה על העליונה.

המספרים המלאים: רשת עוקפת את קשת

על פי נתוני הרייטינג, "האח הגדול" רשמה נתון מרשים של 19.4%, בעוד ש"המירוץ למיליון" הסתפקה ב-18.6% בלבד. מדובר בהישג משמעותי עבור רשת 13, שמצליחה לנצח בפריים-טיים את המתחרה הגדולה.

במקביל, בערוץ 14 ממשיכים להציג יציבות מרשימה: "הפטריוטים" גרפה 8.5%, נתון שמשאיר הרחק מאחור את "יהיה טוב" של כאן 11 שהסתפקה ב-4.5%.

גזרת החדשות: ערוץ 14 עוקף את 13 ו-11

גם במהדורות החדשות נרשמה תמונת מצב מעניינת. בעוד שחדשות 12 מובילה עם 18.2%, המאבק על המקום השני הוכרע לטובת חדשות 14 שהשיגה 9% רייטינג.

חדשות 13 נדחקה למקום השלישי עם 6.8% בלבד, ואחריה חדשות 11 עם 5%. המצטרפת החדשה, מהדורת i24News, רשמה 2%.