תיעוד מהאוויר: רגעי חיסול חוליית המחבלים במרכז הרצועה

התיעוד שפורסם חושף את רגעי הזיהוי והתקיפה של חוליית המחבלים שנעה על טנדר במרכז הרצועה, לאחר שהוגדרה כאיום על כוחות צה״ל. בצבא מציינים כי התקיפה בוצעה באופן מדויק, לאחר שימוש באמצעי תצפית ומודיעין

דובר צה״ל פרסם היום (שני) תיעוד מהתקיפה שבוצעה אתמול במרכז רצועת עזה, במסגרתה חוסלה חוליית מחבלים חמושים מארגון חמאס לאחר שזוהתה כאיום על כוחותינו הפועלים במרחב.

על פי הודעת צה״ל, הכוחות זיהו אתמול חוליית מחבלים שנעה על גבי טנדר במרכז הרצועה. לאחר הזיהוי ובחינת המצב, הוחלט לבצע תקיפה מדויקת במטרה להסיר את האיום, שבמהלכה חוסלו המחבלים.

בצה״ל הדגישו כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, בהם שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר והסתמכות על מידע מודיעיני נוסף.

הפעילות מתבצעת כחלק מהמשך פעילות כוחות צה״ל בפיקוד הדרום, הפרוסים במרחב בהתאם להסכמות, תוך המשך פעולה להסרת כל איום מיידי על הכוחות.

