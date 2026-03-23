דיונים לתוך הלילה: ועדת הכספים אישרה את תקציב 2026

ועדת הכספים אישרה את תקציב המדינה לשנת 2026 לקראת קריאה שנייה ושלישית. התקציב המעודכן לחישוב מגבלת ההוצאה יעמוד על כ-699 מיליארד ₪, תקציב משרד הביטחון יעמוד על כ-142 מיליארד ₪

ועדת הכספים בראשות ח"כ חנוך מילביציקי, אישרה הבוקר (שני) לאחר דיונים אל תוך הלילה אמש, את הצעת חוק תקציב המדינה לשנת 2026 לקריאה שנייה ושלישית, לאחר שדחתה אלפי הסתייגויות והצביעה על כלל סעיפי ההצעה. כזכור עודכן התקציב בעקבות מבצע "שאגת הארי".

במסגרת סך כל התקציב, רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2026 כ-850.59 מיליארד ₪, המורכבים מתקציב רגיל בגובה כ-621.75 מיליארד ₪, ומתקציב פיתוח וחשבון הון בסך 228.83 מיליארד ₪. תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2026 יעמוד בסה"כ על 77.27 מיליארד ₪, ותקציב ההרשאה להתחייב על כ-196 מיליארד ₪.

התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה יעמוד על כ-699 מיליארד ₪, ותשלום החובות, למעט תשלום חובות לביטוח הלאומי, יעמוד על 151.81 מיליארד ₪.

לתקציב משרד הביטחון התווספו במסגרת עדכון התקציב יותר מ-30 מיליארד ש"ח והוא יעמוד על למעלה מ-142 מיליארד ₪, תקציב משרד החינוך יעמוד על קרוב ל-97 מיליארד ₪, תקציב הביטוח הלאומי על קרוב ל-64 מיליארד ₪, ותקציב משרד הבריאות על כ-63 מיליארד ₪.

יו"ר הוועדה, ח"כ חנוך מילביצקי: "אני רוצה להודות לכל חברי הוועדה ללא יוצא מהכלל, תודה לעובדי הכנסת שעמלו לא מעט סביב האירוע הזה, לצוות, להנהלה, לייעוץ המשפטי של הוועדה, לשלומית ארליך, והלוואי שנדע תקציבים טובים".