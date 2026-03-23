מהו שיר הלהקות הצבאיות האהוב בישראל? המצעד המיוחד ברדיו

מצעד השירים הגדולים של הלהקות הצבאיות יוצא לדרך: שיר הלהקות הצבאיות האהוב ביותר בישראל ייחשף במצעד חגיגי ליום העצמאות ה-78 לישראל בכאן גימל. כל הפרטים

"תמיד עולה המנגינה": מצעד השירים הגדולים של הלהקות הצבאיות יוצא לדרך. שיר הלהקות הצבאיות האהוב ביותר בישראל – ייחשף במצעד חגיגי ליום העצמאות ה-78 לישראל בכאן גימל.

מהו שיר הלהקות הצבאיות האהוב ביותר? שומר החומות? שיר הרעות? גבעת התחמושת? עוד לא תמו כל פלאייך? או אולי שיר לשלום?

ביום העצמאות הקרוב, יום רביעי, 22 באפריל 2026, יבחרו את שיר הלהקות הצבאיות האהוב ביותר בישראל, במסגרת המצעד של כאן גימל ליום העצמאות, שהפך כבר למסורת שנתית.

זה קרוב לשמונה עשורים, שהלהקות הצבאיות עומדות מאחורי רבים מנכסי צאן הברזל של התרבות בישראל – מהשירים המגויסים, שירי החיילות, ההומור והשמחה ועד השירים שהפכו פס הקול של ישראל במלחמות ובימי הזיכרון, והם אולי היפים ביותר במוסיקה הישראלית – "אליפלט", "אנחנו שנינו מאותו הכפר", "אחי הצעיר יהודה", "הילדים של חורף 73" ועוד רבים.

המצעד מופק בשיתוף ענף תרבות וכלים חינוכיים של צה"ל, ה"אבא" של הלהקות הישראליות, וייקחו בו חלק מלבד בוגרי הלהקות הצבאיות לדורותיהן גם חיילי וחיילות הלהקות הצבאיות 2026.

המצעד ישודר ביום העצמאות, יום רביעי 22 באפריל, בין השעות 10:00-14:00 בכאן גימל. את המשדר החגיגי יובילו מגישי התחנה – אהרון פררה, עמלי חביב-פרגון, מאיה בצלאל-עסיס וקותי סבג. ההצבעה לשירים מתבצעת דרך האתר וביישומון כאן.



