הבכיר מבהיר: מי שמבטיח את זה לציבור, משקר

ראש המל"ל לשעבר, יעקב עמידרור, התייחס להמשך המלחמה מול איראן ואמר: "מי שאומר את זה לציבור, משקר"

אלוף (מיל') יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל, שוחח הבוקר (ב') עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב־103fm וניתח את האסטרטגיה המשותפת של ישראל וארה"ב במערכה מול איראן.

במהלך הראיון פירט עמידרור את המטרות המבצעיות ואת היכולת להביא לשינוי פנימי עמוק בתוך הרפובליקה האסלאמית דרך פגיעה במוקדי הכוח של המשטר.

"רוצים לפגוע במערכות ביטחון הפנים – הבסיג', משמרות המהפכה והמשטרה", הסביר עמידרור את התכנית המבצעית, "המטרה היא לייצר בסוף מצב בו המשטר יתחלף, כי הוא ייחלש עד כדי כך שהאופוזיציה תחליף אותו".

עם זאת, ראש המל"ל לשעבר סייג את הדברים והבהיר כי התוצאה הסופית אינה תלויה רק בישראל: "אי אפשר להבטיח את זה, כי זו בסוף החלטה איראנית".

בניתוח המשך המערכה, הסביר עמידרור כי היעד המרכזי אינו בהכרח השמדה טוטאלית של הצבא האיראני, אלא החלשתו לרמה שבה הוא אינו מהווה איום אסטרטגי משמעותי על ישראל.

עמידרור נשאל האם מי שאומר שאיראן לא תוכל לשגר טילים אחרי המלחמה משקר לציבור. על כך הוא השיב: "היא תוכל לשגר טילים, אבל היא תהיה במצב כל כך גרוע מבחינה צבאית, שיהיה אפשר להגיב על זה בכל עת מבלי לחשוש מכוחה".