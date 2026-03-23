בניגוד לעונות קודמות: הדיירת השקטה הודחה ראשונה מהאח הגדול

לפני כשבוע וחצי נכנסו דיירי "האח הגדול" לבית, ואתמול (ראשון) התקיימה ההדחה הראשונה של העונה. אך בניגוד למה שהתרגלנו לראות לאורך השנים - הפעם מדובר בהדחה מפתיעה במיוחד.

המודחת הראשונה היא הילי בצלאל, דיירת שלא בלטה במיוחד בבית: היא לא עוררה דרמות גדולות, לא הייתה במרכז סכסוכים - ואפילו זמן המסך שלה בפרקים היה יחסית מצומצם. ובכל זאת, דווקא היא זו שמצאה את עצמה מחוץ לבית אחרי 11 ימים בלבד.

הילי בצלאל. צילום: באדיבות רשת 13

שינוי מגמה?

בעונות קודמות, הדייר הראשון שמודח הוא לרוב זה שמעורר הכי הרבה אנטגוניזם - כזה שמייצר ריבים, בלאגן ותגובות חזקות מהקהל. לא פעם מדובר בדמות שסביבה נוצר קונצנזוס שלילי, כמו שראינו עם דיירים בולטים בעבר.

אלא שהעונה נראה כי משהו השתנה.

ייתכן שהצופים כבר לא ממהרים להדיח את הדמויות ה"בעייתיות", אלא דווקא בוחרים להשאיר את מי שמייצר עניין, גם אם הוא מעורר מחלוקת. במקביל, דמויות שקטות יותר, שלא מצליחות לבלוט או לייצר סיפור, מתקשות להחזיק מעמד בהצבעות.

הילי בצלאל צילום: רן יחזקאל

או שאולי הליהוק השתנה?

אפשרות נוספת היא שהעונה פשוט לא לוהקה דמות אחת דומיננטית או "מעצבנת" מספיק, כזו שכל הצופים מתאגדים נגדה. בהיעדר דמות כזו, ההצבעות מתפזרות - ולעיתים דווקא דיירים שקטים משלמים את המחיר.

כך או כך, ההדחה של הילי בצלאל מסמנת מגמה מעניינת כבר בתחילת העונה - ומעלה שאלה מסקרנת: האם גם בהדחות הבאות נראה שדווקא הדיירים השקטים והפחות בולטים הם אלה שייצאו מהבית?