אחרי המתח ב"גלגל הענק" - זה הזוג ה-5 שהודח במירוץ למיליון

4 זוגות הודחו מהמירוץ, בהדחות מאוד מפתיעות במהלך העונה. גם בפרק הזה יש הפתעה והזוג שהגיע מוקדם לנקודת הסיום, הודח בגלל שקיבל "עצור" משאר המשתתפים. כך שהכל יכול לקרות ב"מירוץ למיליון"

משימת ה"גלגל הענק" האחרונה במקאו תקעה את כל הזוגות, גם את עדי ואור שהגיעו אליו ראשונים ותכננו לסיים את היום באותו המקום בדיוק.

כל הזוגות התעכבו בגלגל ענק בזמן שחיפשו את הרמז האחרון שיוביל אותם לנקודת הסיום. במשימת הגלגל המשתתפים חוו בלבול מכיוון שהתבקשו לחפש רמז לנקודת סיום, והם בהתחלה חיפשו אותו בנוף שנשקף מתוך הקרון שבגלגל.

אלא שהרמז עצמו היה ממש מתחת לאף שלהם, בתוך הקרון בקופסה נחבאת שצריך לפתוח. כיתוב בעברית שצריך לתרגם מסינית, ורק לאחר שהם ימצאו אותו הם יצליחו להגיע לנקודת הסיום של המירוץ.

תום וסמנטה חשבו שהרמז נמצא במפה שתלויה בתוך הקרון, ואפילו יצאו לחפש פיזית את הנקודה בחוץ בתקווה שימצאו את הרמז שיוביל אותם ליהודה לוי.

בסוף מיכל ונוני, זוג חזק מאוד, שהגיע לנקודת הסיום במקום ה-8 נאלצו להמתין במקום מכיוון שהן קיבלו "עצור" משאר הזוגות. ולכן ראו את יוסי וחן, ואת תום וסמנטה חולפים על פניהם. מה שהוביל אותן לסיים את המירוץ במקום האחרון.

