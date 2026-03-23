נקודת רתיחה: איראן שיגרה 2 טילים בליסטיים לסעודיה

איראן ממשיכה לשגר טילים בליסטיים לעבר סעודיה; משרד ההגנה הסעודי הודיע כי שני טילים בליסטיים שוגרו לעבר ריאד

משרד ההגנה הסעודי הודיע היום (שני) כי שני טילים בליסטיים שוגרו לעבר ריאד; אחד יורט והשני נפל בשטח פתוח.





אמש, נמסר שוב ממשרד ההגנה הסעודי, כי הם יירטו מספר כטב"מים שעשו את דרכם לעבר מזרח המדינה - שם נמצא מרכז תעשיית הנפט הסעודית. לא דווח על נפגעים או על נזק.

נזכיר כי לפני כיומיים ולאחר שתקיה ממשוכת, סעודיה שדרה לראשונה תמיכה בהמשך המלחמה והעמקתה, לאחר שסירבו לארח כלי טיס וציוד צבאי אמריקאי בשטחן לפני המלחמה, סעודיה פתחה את בסיסי חיל האוויר והמרכזים הצבאיים-לוגיסטיים במדינה לטובת שימוש הכוחות האמריקאים. הסעודים פתחו לגישה אמריקאית והרחיבו את הפעילות של שדה התעופה הצבאי פהאד, ומאפשרים שימוש נרחב במצבורי נשק לוגיסטיים.

בנוסף לכך, הסעודים הודיעו כי יאפשרו הצבה של חיילים אמריקאים בשטחם, כחלק מהפריסה האמריקאית של כלים וחיילים נוספים לאזור.