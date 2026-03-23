במקביל לחנינה: ההצעה המפתה של הרצוג לנתניהו

נשא המדינה יצחק הרצוג, הציע לאחרונה הצעה לראש הממשלה בנימין נתניהו - על מהלך שניתן יהיה לקיים במקביל לבקשת החנינה | דיווח

השר עמיחי אליהו צפוי להעביר הים (שני) לנשיא המדינה יצחק הרצוג, את המלצתו בעניין בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

כזכור, השר יריב לוין העביר את סמכות הטיפלו בבקשה לשר אליהו, לאחר שקבע שהוא מנוע מעיסוק בכך בשל קרבתו לנתניהו.

השר אליהו צפוי כמובן להמליץ על חנינה לנתניהו, אלא שהוא לא חיכה לעמדת היועמ"שית שצפויה להתנגד למהלך.

חוות הדעת המשפטית טוענת כי קשה עד בלתי אפשרי להעניק חנינה בשלב הזה, שכן ההליך הפלילי עדיין מתנהל, נתניהו הוא נאשם שדינו טרם נגזר, והוא גם לא הודה ולא הביע חרטה, שיקולים שנבחנים בדרך כלל בבקשות מסוג זה.

בחוות הדעת אף נקבע כי סמכות החנינה הרגילה של הנשיא אינה חלה במקרה כזה במתכונתו הנוכחית.

על פי הדיווח ב'מעריב', במקביל לאפשרות החנינה, עלה בתקופה האחרונה גם רעיון נוסף, שנבחן בסביבת הנשיא והועבר לסביבת נתניהו כהמלצה: לבחון במקביל אפשרות של גישור פלילי.

לפי הגורמים המשפטיים, ההצעה הייתה לא לסגור את ערוץ החנינה, אלא לנסות במקביל גם מסלול של הידברות משפטית. אם גישור פלילי יבשיל להסכמות, יהיה אפשר להתקדם משם. אם לא תהיה התקדמות, ניתן יהיה לשוב למסלול החנינה בלי לאבד זמן ובלי להתחיל את הכול מחדש.

נדגיש, כי נתניהו טרם התייחס לכך.