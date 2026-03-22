זוהה שיגור מאיראן לאזור הצפון

דובר צה"ל ופיקוד העורף מעדכנים כי זוהה שיגור משטח איראן אל עבר צפון ישראל, התרעות ישלחו בהתאם

ד' ניסן התשפ"ו
זוהה שיגור מאיראן לאזור הצפון
אילוסטרציה צילום: Yossi Aloni/Flash90

צה"ל זיהה שיגור טילים משטח איראן אל עבר צפון ישראל, הופעלו אזעקות באזורים נרחבים בגליל העליון והגולן.

על פי פיקוד העורף הופעלו אזעקות בשורה של יישובים באזור הצפון, בגליל וברמת הגולן. הופעלו אזעקות באזור קריית שמונה, אזור מעלות וצפונית לעכו.

איראן התרעות שיגור טיל

