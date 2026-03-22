איחוד האמירויות באזהרה לעולם: "לא ניסחט על ידי מחבלים"

שר החוץ של איחוד האמירויות, עבדאללה בן זאיד, הגיב על הביקורת שהוטחה כנגד מדינתו, והזהיר כי לא יקבלו מצב של סחיטה על ידי האיראנים לאורך זמן

לאחר ששגריר צרפת לשעבר בארה"ב, נזף באיחוד האמירויות בעקבות המשך שיתוף הפעולה עם ארה"ב, שר החוץ האמירתי לא שתק, והודיע בתקיפות כי איחוד האמירויות מסרבת לקבל מצב של סחיטה על ידי האיראנים, למרות הביקורת כלפיה.

לאחר שדובאי, יחד עם מספר מדינות נוספות פרסמו איגרת רשמית, בה הודיעו כי יחזקו את הקשרים עם ארה"ב, שגריר צרפת לשעבר בארה"ב ומדינות נוספת, נזף באמירויות וכתב ברשתות החברתיות: "החלטה משונה, זה אומר שתעמיקו את הקשר עם המדינה שהובילה אתכם אל הסכסוך האסוני הזה?"



השגריר הצרפתי לשעבר נחשב לסמן קיצוני אפילו בתוך צרפת והפך למתנגד נחרץ של המלחמה עם איראן והמהלכים הרבים במזרח התיכון.

שר החוץ האמירתי בחר להגיב באופן חד, בלי להתייחס לאמירתו של השגריר כמעט כלל ורק הודיע בתקיפות: "אנחנו לעולם לא נהיה תחת סחיטה של טרוריסטים".



