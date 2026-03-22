הרב תורג'מן: "הבניין רעד בערבית, ואז גילינו את הנס"

הרב דוד תורג'מן בשיחה מרגשת לסרוגים על ליל המטחים בדרום: "מומחים מדברים על 60% יירוט, ואצלנו זה כמעט 100%. זו יד ה' שאין מה להסביר, פשוט רואים"

בזמן שתושבי הדרום ניסו לעכל את ליל המטחים הכבד שעבר על דימונה וערד, בישיבת ההסדר בדימונה מבקשים להרים את המבט אל מעבר למערכות הטכנולוגיות. הרב דוד תורג'מן, ראש הישיבה, שחזר בשיחה עם "סרוגים" את רגעי החרדה שהפכו להודיה גדולה.

"הבנו שמשהו נחת קרוב מאוד"

"היינו ממש בסיומה של תפילת ערבית, ושמענו פיצוץ גדול. כל המבנה ממש רעד", מספר הרב תורג'מן על רגעי השיא של האירוע. הרב, ששהה בבית הכנסת עוד לפני התפילה לצורך שיעור, מתאר תחושה מיידית של אירוע רב-נפגעים: "הבנו שקרה איזשהו אסון, הבנו שמשהו נחת קרוב מאוד".

רק מאוחר יותר, כשנחשפו ממדי היירוטים והעובדה שהאירוע הסתיים ללא הרוגים למרות הירי המסיבי, התחלפה החרדה בהכרה דתית עמוקה. "כשיודעים את גודל הנס", אומר הרב, "מבינים איך להודות לבורא עולם. את יד ה' שרואים - אין מה להסביר. פשוט רואים".

בין "כיפת ברזל" ליד ה'

הרב תורג'מן מבקש להדגיש כי האמונה בנס אינה סותרת את הפיתוח הטכנולוגי, אלא משלימה אותו: "לכל מערכות ההגנה חייב להיות הסבר הגיוני, אבל אנחנו מחויבים להבין שזו יד ה' המנהיגה את המציאות. מומחים בעולם אומרים שאחוז יירוט של 60% נחשב מצוין, ואנחנו בישראל רואים כמעט 100% הגנה". לצד זאת, הוא מבהיר כי ההשתדלות היא חובה: "הקפדה על הנחיות פיקוד העורף היא מצילת חיים ממש".

בדבריו ערך הרב השוואה היסטורית מרתקת: "בזמן מלחמת ששת הימים לא היו לנו מקלטים, היו שוחות. הצבא חפר לנו שוחות באדמה. היום אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. זהו חסד ה' עלינו בצמיחת גאולתנו, ממש צריך להזכיר את זה".

"הכל קשור לגאולת מצרים"

לקראת חג הפסח הממשמש ובא, הרב רואה באירועי הלילה חוליה נוספת בשרשרת הגאולה של עם ישראל. "הכל קשור בגאולת מצרים, גם גאולתנו של עכשיו", הוא מדגיש בלהט. "זו זכות גדולה של הדור שלנו. אבותינו שהיו בגלות לא יכלו לחוות ולהרגיש את זה, ואנחנו זוכים למה שלא זכו הם".

לסיום, הרב תורג'מן מחזק את תושבי הדרום ומציין את החוסן המקומי: "יש כאן תחושת ביטחון שמשרים הרבנים ותלמידי החכמים והתושבים, והם נותנים כוח. עם ישראל הוא עם הנצח, עם שבא עם בשורת גאולת העולם. המוסר שקיבלנו בהר סיני אמור להביא אותו לכלל האומות וכך נזכה לתיקון עולם".

הרב חתם את דבריו בקריאה לעם ישראל להרבות בתפילה לרפואת הפצועים ולביטחון העורף והלוחמים.