שר החוץ האיראני משחק משחקים: "לא אנחנו חוסמים את הורמוז"

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, התייחס למצב סביב מיצרי הורמוז והיתמם בקשר לפעילות האיראנית לסגירת המיצרים ובכלל האשים את ארה"ב

יאיר אמר
ד' ניסן התשפ"ו
שר החוץ האיראני משחק משחקים: "לא אנחנו חוסמים את הורמוז"
לב ראדין\שאטרסטוק צילום: לב ראדין\שאטרסטוק

שר החוץ האיראני משגר תגובה עוקצת בעקבות האיום של הנשיא טראמפ, בקשר לחסימת מיצרי הורמוז לשיט בטוח ומסביר כי איראן לא תפתח את מיצרי הורמוז כי "איראן לו זו שסגרה אותם".

"מיצרי הורמוז כלל לא סגורים, ספינות מהססות לשוט בגלל חוסר הביטחון שנגרם על ידי המלחמה שאתה (טראמפ) בחרת ליזום, לא איראן" הודיע עראקצ'י.

"אף חברת ביטוח ואף איראני לא יזוזו בגלל האיומים שלך, נסה להראות לנו כבוד, חופש השיט לא יכול להתקיים ללא חופש הסחר, כבד את שניהם, או שלא תקבל אף אחד מהם" התגרה השר האיראני.

הדברים מגיעים בעקבות הדד-ליין שהציב הנשיא טראמפ, בו הודיע כי במידה ואיראן לא תפתח את המיצרים תוך 48 שעות, ישמיד את תחנות הכוח ותשתיות האנרגיה של איראן לחלוטין.

