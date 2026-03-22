המלחמה הבאה בפתח? קובה מתכוננת לפלישה אמריקאית

אחרי ונצואלה ואיראן, האם קובה היא היעד הבא במפה האסטרטגית של טראמפ? מדינת האי הסמוכה לחופי ארה"ב בטוחה שכן

דובר ממשלת קובה התראיין לפני זמן קצר לתקשורת הבינלאומית, והודיע כי לשלטונות בקובה יש אינדיקציות וחששות רציניים לגבי האפשרות של פלישה אמריקנית לאי, במהלך דומה לפשיטה ללכידת מדורו בוונצואלה.

קובה, מדינת האי הקריבית קרבה לחופי פלורידה ויחסים מורכבים אם ארה"ב בטוחה שהיא הבאה בתור בלוח השחמט של הנשיא טראמפ. המדינה נמצאת תחת שלטון קומוניסטי סמכותני מאז שנות ה-50 המאוחרות, והייתה תחת אמברגו מארה"ב למשך רוב שנות קיומה, ואיננה מחזיקה בקשרים רשמיים עם ארה"ב.

על פי דובר הממשלה הקובנית, הצבא החל בהכנות לאפשרות של פלישה אמריקאית לאי והחל בצעדים "לתגבור היכולת לבלום אותה". אך קשה לראות תרחיש הו קולומביה יכולה אפילו לנסות ולעצור את ארה"ב במצב הנוכחי.

במהלך שבוע הימים האחרון, המדינה סבלה משתי הפסקות חשמל כלל לאומיות, כתוצאה מתשתית רעועה במיוחד ושחיתות שעלתה רבות לארנק המדינה, בזמן הפסקת החשמל הראשונה שנמשכה ימים רצופים, התפתחו התקוממויות רבות נגד השלטון, וסניפים של המפלגה הקומוניסטית הוצתו בשורה של ערים.

בבית הלבן של טראמפ כבר ביססו את רצונם להשליט סדר בדרום אמריקה, ולהרחיק גורמים חיצוניים מהיבשת, בדגש על רוסיה וסין, וטראמפ כבר רמז ואיים פעמים רבות כי ייתכן בהחלט וקובה היא "הבאה בתור" במחשבותיו.