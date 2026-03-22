"תתרכזו בהדלפות לא במינויים": המפכ"ל מגיב בחריפות ליועמ"שית

המפכ"ל על התקרית בתארבין: "מחזק את ידי הלוחם שחתר למגע" צילום: (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

לאחר שהיועמ"שית הורתה לשר בן גביר לעצור את עבודת יחידת חקירות ההסתה של השר בן גביר, מפכ"ל המשטרה משיב מלחמה. "זו התערבות לא מקצועית" כתב המפכ"ל "לא נסבול רכילות זולה על קצינים"

המפכ"ל דני לוי שיגר מכתב חריף ליועצת המשפטית לממשלה, על רקע דרישתה לבטל את מינויו של "ראש מדור ההסתות" במשטרה, ומציב קו ברור ביחס להתערבות בהחלטות הארגון.

במכתב כתב המפכ"ל כי "מצופה שלא תתערבו במינויים ולא תעסקו ברכילות זולה", והדגיש כי סוגיית המינויים מצויה באחריות המשטרה בלבד. לדבריו, הדרישה לבטל את המינוי אינה מתיישבת עם חלוקת הסמכויות המקובלת.

עוד ציין כי כלל ההחלטות התקבלו לאחר בחינה מקצועית ובהתאם לנהלים, וכי מפקדי המשטרה פעלו "על פי שיקול דעת מבצעי ומקצועי בלבד". המפכ"ל הוסיף כי "לא ניתן היה לפעול אחרת בנסיבות שנוצרו".

לצד הביקורת, העלה המפכ"ל טענות על הדלפות מתוך המערכת, וכתב כי יש למקד את תשומת הלב בכך ש"מידע פנימי ממשיך לדלוף", תוך פגיעה בהתנהלות התקינה. לדבריו, מדובר בתופעה שמחייבת טיפול מיידי.

בהמשך המכתב התייחס גם לטענות שעלו נגד קצינים במשטרה, וציין כי מדובר ב"קצינים מנוסים ועתירי זכויות", שפעלו בהתאם להנחיות ובתנאים מורכבים בשטח.

בסיום הבהיר המפכ"ל כי המשטרה תמשיך לפעול באופן עצמאי ומקצועי, וכי האירועים ייבחנו במסגרת תחקיר מסודר, תוך הדגשה כי "אין מקום למסקנות מוקדמות" לפני השלמת הבדיקות.



גם השר בן גביר התייחס להחלטת היועמש"ית ואמר: "מדור ההסתה הוקם לבקשת המשטרה ופועל מתחילת המלחמה לאיתור מסיתים לטרור ברשתות החברתיות, במטרה לעצור אותם באופן מיידי".



בן גביר הוסיף כי מדובר באחד הגורמים המרכזיים שתרמו לירידה בפיגועים. עוד ציין כי "הרמדאן האחרון היה השקט ביותר בעשור"





בהמשך החריף את הטון, ואמר כי "מי שפוגע במדור כזה צריך להבין את המשמעות, מדובר בהחלטות שעלולות לעלות בחיי אדם", ואף הוסיף כי "המשמעות היא שהיועמ"שית רוצה שהפיגועים בישראל יתגברו. דם נרצחי פיגועים יהיה על ידיה באופן ישיר".



