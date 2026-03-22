אחרי הערכת מצב: כך ייערכו הלימודים בימים הקרובים

הערכת מצב חדשה של משרד החינוך ופיקוד העורף: מחר לא תתקיים למידה פרונטלית בכל הארץ • ביום שלישי: יציאה רשמית לחופשת חג הפסח

בהמשך להודעת משרד החינוך ממוצאי השבת האחרונה, המשרד פרסם לפני זמן קצר עדכון מקיף למתווה הפעילות בימים הקרובים, הכולל שינויים משמעותיים בלוח הזמנים של מוסדות החינוך בכל רחבי הארץ.

מחר: למידה מרחוק בלבד

על פי המתווה המעודכן, מחר (יום שני, 23.3) לא תתקיים למידה פרונטלית במוסדות החינוך, כולל במסגרות החינוך המיוחד. במקום זאת, הלימודים יועברו למתכונת של למידה מרחוק בכלל הארץ.

עם זאת, במשרד החינוך הבהירו כי מספר החרגות ימשיכו לפעול כסדרן (ללא הסעות מאורגנות):

פעילות בלתי פורמלית ופעילות לנוער בסיכון.

מרכזים חינוכיים בבתי חולים.

הפעלת בני נוער מתנדבים.

קיום בחינות מעשיות והכנה לבחינות בקבוצות קטנות, בכפוף להנחיות פיקוד העורף.

החל מיום שלישי: חופשת הפסח מתחילה

הבשורה המשמעותית ביותר נוגעת ללוח החופשות. לאחר הערכת מצב ותיאום עם פיקוד העורף, הוחלט כי ביום שלישי (24.3) תיכנס מערכת החינוך במגזר היהודי באופן רשמי לחופשת חג הפסח.

במהלך ימי החופשה:

חינוך מיוחד: הפעילות במסגרות אלו תימשך כסדרן. פעילות בלתי פורמלית: תתאפשר בהתאם להנחיות פיקוד העורף הספציפיות לכל אזור. קייטנות "ניצנים": לא יפתחו באופן גורף. הקייטנות יופעלו רק ברשויות מקומיות שיבחרו בכך, בתיאום עם המשרד ובהתאם למדיניות ההתגוננות.

במשרד החינוך מדגישים כי הם מקיימים הערכות מצב שוטפות מול גורמי הביטחון ויעדכנו את הציבור בכל שינוי נוסף שיידרש בהתאם להתפתחויות.