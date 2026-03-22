בפעם השנייה החודש: רז הרשקו זכתה במדליית זהב נוספת

אחרי זהב נוסף מוקדם יותר החודש, הג'ודוקא הישראלית רז הרשקו השלימה תחרות מרשימה עם ניצחון דרמטי בגמר והובילה את המשלחת לחמש מדליות בטביליסי

רז הרשקו זכתה היום (ראשון) במדליית זהב בגראנד סלאם טביליסי, הישג שמצטרף לזהב נוסף שבו זכתה מוקדם יותר החודש ומסכם תחרות מוצלחת למשלחת הישראלית.

בקטגוריית משקל מעל 78 ק"ג, הרשקו ניצחה בגמר את לאה פונטיין מצרפת באיפון בדקה האחרונה, לאחר שהייתה בפיגור ווזארי, והעלתה את המאזן ביניהן ל-2:3 בקריירה.

את דרכה לזהב פתחה בניצחון בווזארי על רייצ'ל ניונייז מפורטוגל, ברבע הגמר גברה על מריה איבנובה מרוסיה, ובחצי הגמר ניצחה את סלין קנקן בריתוק שהוביל לאיפון והעלה אותה לגמר.



כאמור, בתחילת החודש רשמה הרשקו הישג נוסף בקריירה כאשר זכתה במדליית הזהב בתחרות הגרנד פרי בג'ודו שנערכה באוסטריה, בקטגוריית המשקל מעל 78 ק"ג.



בקרב הגמר פגשה הרשקו את הברזילאית ג'ובנה סנטוס. לאורך הקרב שלטה הרשקו במהלכים והצליחה לגרום ליריבתה לצבור עונשים. 22 שניות לסיום הקרב הצליחה הרשקו להכניע את סנטוס ולהבטיח את הניצחון.