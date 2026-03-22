המקורב לטראמפ חושף: "שוחחתי עם הנשיא על כיבוש חלקים מאיראן"

הסנאטור לינדזי גרהאם הבכיר במפלגה הרפובליקנית, והמקורב לנשיא טראמפ חשף כי עלו בשיחותיו עם הנשיא אפשרויות לכיבוש חלקים מאיראן כמו האי ח'ארג ומרחבים נוספים שמאיימים עם חופש השיט

הנסאטור הרפובליקני הבכיר, לינדזי גרהאם, התראיין לרשת פוקס ניוז בארה"ב, וחשף טפח משיחותיו מאחוריי הקלעים עם הנשיא טראמפ בקשר למלחמה באיראן. בשיחה העריך גרהאם כי הלחימה תימשך עוד שבועות, וחשף כי שוחח עם הנשיא על האפשרות לכבוש את האי ח'ארג הקריטי לכלכלה האיראנית ואחיזתה במפרץ הפרסי.

גרהאם נחשב לאחד מהסנאטורים הרפובליקנים הוותיקים, הבכירים והמקורבים ביותר לנשיא טראמפ במהלך כהונתו הנוכחית, והיה חלק אקטיבי בדיונים הפרלמנטריים לפני היציאה למבצע באיראן. בראיון שקיים לפני זמן קצר חשף גרהאם: "שוחחתי עם הנשיא טראמפ, אמרתי לו, תמשיך את זה לעוד כמה שבועות, תכבוש את האי ח'ארג שנמצאים בו כל המשאבים שלהם להפקת נפט, תשתלט על האי הזה ותן למשטר הזה לנבול".

כאשר נשאל בקשר לאפשרות של פעילות של כוחות קרקעיים בשטח איראן הסביר: "אני לא יודע אם זה יקרה אבל נמאס לי מכל המבינים הגדולים באולפנים, אני סומך על משרד המלחמה, אני סומך על הלוחמים שלנו. יש לנו שתי יחידות מארינס ששטות לעבר האי הזה, כבשנו את א'יוו ג'ימה, אנחנו יכולים לעשות גם את זה, ההימור שלי הוא תמיד על המארינס".

גרהאם הוסיף והסביר: "אני לא יודע אם צריך לכבוש את האי, או להטיל עליו מצור, אבל אני יודע שבלי האי הזה, המשטר הזה, שהכנו בו קשות, יתחיל לגסוס במהרה".

