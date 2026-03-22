היועמ״שית מורה למפכ״ל: עצור את 'מדור ההסתות' של בן גביר

היועצת המשפטית לממשלה פנתה למפכ"ל בדרישה חריגה במיוחד, והורתה לו לפעול לאלתר לסגירת המדור לחקירת הסתות ברשת תחת סנ"צ אודי רונן, אשר לטענתה פועל תחת הוראת השר בן גביר

גלי בהרב מיארה פותחת בהתנגשות נוספת נגד השר לביטחון לאומי והממשלה, והפעם היועצת המשפטית מורה למפכ"ל המשטרה להתערב לאלתר בעבודת מדור החקירות להסתה ברשת, בעקבות מה שהיא מגדיר לטענתה, כהפעלה של המדור על ידי השר או מטעמו.

היועצת הגדילה וטוענת כי פעילות המדור "מעוררות חשש ממשי לפגיעה בחופש הביטוי ולניטור יזום של אנשים ברשתות החברתיות". זאת כמובן בניגוד תמוהה לפרשת שימוש הרוגלות, אז לא ראתה מיארה פגיעה מספקת בזכויות אזרחים על מנת לאפשר אפילו בחינה של הגבלות על שימוש בכלים המדוברים, הכוללים חדירה עמוקה לפרטיות של עשרות אלפי אזרחים, בעוד במקרה הנוכחי מדובר בניתור של תוכן פתוח ופומבי ברשתות החברתיות.

מיארה הסבירה ותיארה את השלכות המקרה כך: "התמונה העקרונית המצטיירת מעוררת שורת קשיים משפטיים כבדי משקל, באופן שמקים חשש ממשי לפגיעה בלתי מוצדקת בזכויות אדם וחופש הביטוי, ובכלל זאת ניטור יזום של אנשים ברשתות החברתיות, מבלי שהונחה תשתית ראייתית מספקת".

היא גם הוסיפה וביקרה את התנהלות הקצין המפקד על המדור, סנ"צ אודי רונן, וטענה אודותיו : "במישור הפרטני אף מצטיירת, על פני הדברים, תמונה של פגם חמור בהתנהלות הקצין".