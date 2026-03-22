עיתונאי ערוץ 14 נגד נתניהו: " נכנע לדמגוגיה"

עיתונאי ערוץ 14 תמיר מורג הפנה ביקורת נוקבת דווקא כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו. בפוסט חריף שפרסם, טוען מורג כי הניסיון לצבוע את אירועי אמש בצבעים קודרים משחק לידי אלו המבקשים להחליש את הרוח הלאומית.

"זה לא ערב קשה - זה ערב של ניצחון"

מורג פותח בפנייה ישירה לנתניהו ומבקר את הניסוחים שיוצאים מלשכתו: "אדוני ראש הממשלה, זה לא 'ערב קשה מאוד במערכה על עתידנו' – זה ערב של מלחמת קיום שמסירה איום השמדה מעל מדינת ישראל. חבל שאתה נכנע לדמגוגיה של סוכני הייאוש וההחלשה".

למרות הנפגעים בזירות בערד ובדימונה, מורג מדגיש כי אסור לתת לרגש להכתיב את הנרטיב הלאומי: "אני לא מזלזל לרגע בנפגעים, פציעה 'קלה' עלולה להיות טראומטית ולשתק חיים, אבל בראייה הלאומית וההיסטורית – אנחנו מביסים את האויב באופן חסר תקדים".

"מלחמה היא לא משחק מחשב"

מורג מסביר כי הציפייה למלחמה ללא נפגעים אינה ריאלית ופוגעת ביכולת קבלת ההחלטות: "אין דבר כזה מלחמה בלי נפגעים, אפילו לא במשחק מחשב. הרגש והאמוציות אינם תחליף לקבלת החלטות מחושבת. במגרש הזה אין ספק: ישראל וארה"ב מביסות את איראן בחד-צדדיות חסרת תקדים".

לדבריו, המערכה הנוכחית היא ההצדקה הגבוהה ביותר לקיומה של המדינה, שכן היא מסירה איום קטלני לא רק מעל ישראל, אלא מעל העולם כולו.

מסר לראש הממשלה: "יש לך גיבוי מלא"

בסיום דבריו, קורא מורג לנתניהו להמשיך להוביל את המערכה "מהראש ולא מהבטן", תוך שהוא תוקף את מבקרי הממשלה מימין ומשמאל: "למעט חבורה קטנה של תבוסתנים רעילים, רוב מוחלט בעם מבין את מהות המלחמה ומוכן לשלם את מחירה. אנחנו מנצחים ואנחנו ננצח".