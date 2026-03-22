נשיא איראן מחריף את הטון: "רואים את הייאוש בעיני האויב"

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, שסומן כמנהיג אפשרי לשלטון פרגמטי יותר באיראן ביום אחרי המלחמה, מחריף את הטון כנגד ארה"ב וישראל

פזשכיאן, תקף בחריפות בפוסט ברשתות החברתיות את המתקפות כנגד איראן והודיע כי מיצרי הורמוז יהיו פתוחים לכל מי שלא תוקף את איראן.

"האשליה של מחיקת איראן מהמפה חושפת את הייאוש כנגד אומתנו ההיסטורית, איומי הכוח והאימה של אויבינו רק מחזקת את אחדותנו". הודיע פזשכיאן, בתגובה לאיומים המצטברים של הנשיא טראמפ כנגד איראן בעקבות סגירת מיצרי הורמוז.

הנשיא האיראני הוסיף וזרע מלח על הפצעים כאשר הוסיף וכתב: "מיצרי הורמוז פתוחים לכל, חוץ מאלה שפוגעים בריבונות אדמתנו, אנחנו נעמוד מול כל איומי ההזיות באומץ בשדה הקרב".