בשורה לנוסעים: חודשה פעילות קו הרכבת מירושלים

רכבת ישראל השלימה את עבודות התיקון של רשת החשמול בתחנת סבידור מרכז, שנפגעה לפני כשבוע ממטח הטילים. עם תיקון הנזקים, חודש הקו והוא יפעל באופן מלא ללא פיצול

רכבת ישראל חידשה את תנועת הרכבות בקו ירושלים יצחק נבון-הרצליה. הפתיחה התאפשרה לאחר שצוות הרכבת השלים את העבודות לתיקון רשת החשמול בתחנת ת"א סבידור מרכז.

צילום: רכבת ישראל

כזכור השבוע באחד ממטחי הטילים למרכז, נפגעה רשת החשמול הרכבתית בתחנת ת"א סבידור מרכז שנפגעה בשבוע שעבר ממטח הטילים למרכז. הפגיעה התרחשה במסילה הצדדית בה פועל הקו לירושלים. בשל כך הוגבלה תנועת הרכבות מירושלים עד לנתב"ג. שם נאלצו הנוסעים להחליף רכבת כדי להגיע ליעדים בתל אביב.

הודות להשלמת עבודות התיקון , חודשה כסדרה תנועת הרכבות בקו ירושלים יצחק נבון-הרצליה באופן מלא ולא מפוצל כפי שהופעלה בימים האחרונים- כולל רכבות הלילה המיוחדות המופעלות לאורך כל הלילה במבצע "שאגת הארי".

צילום: רכבת ישראל

יש לציין כי גם תחנת הרכבת צומת חולון נפגעה במטח הטילים, אך במזל התחנה הייתה סגורה מאז תחילת הלחימה ונגרם רק נזק לרכוש.

למידע נוסף אודות תנועת הרכבות והתחנות הפתוחות לשירות ניתן לפנות לאתר רכבת ישראל, בישומון, בערוצי השירות הדיגיטליים ובמוקד שירות הלקוחות הטלפוני (*5770).



