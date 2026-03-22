כמובטח: צה"ל השמיד את גשר אל-קאסמיה מעל הליטני

אחרי הודעת האזהרה, צה"ל פוצץ את גשר אל קאסמיה - העובר מעל נהר הליטני בשפך הנהר סמוך לחופי הים התיכון. המטרה לנתק את שרשרת האספקה של חיזבאללה בדרום לבנון

מבצע שאגת הארי היום ה-23. אחרי הודעות האזהרה הבוקר - צה"ל פוצץ את גשר אל-קאסמיה מעל לנהר הליטני בקטע המערבי של דרום לבנון.

הגשר נמצא בקצהו המערבי של נהר הליטני בכביש החוף, באזור בו נשפך הנהר לים התיכון.

השמדת גשר אל-קאסמיה בדרום לבנון

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם הבוקר: "ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הורינו לצה"ל להשמיד באופן מיידי את כל הגשרים מעל לנהר הליטני שמשמשים לפעילות טרור, כדי למנוע מעבר של מחבלי חיזבאללה ונשק דרומה, ובנוסף לכך להאיץ את הרס הבתים הלבנונים בכפרי המגע כדי לסכל איומים על היישובים הישראלים - בהתאם למודל בית חאנון ורפיח בעזה.

צה"ל ממשיך בעוצמה בתמרון הקרקעי בלבנון כדי לחסל את מחבלי החיזבאללה ולהגיע בהקדם לקו הנ"ט ולנקודות השולטות כדי להגן על היישובים. צה"ל ימשיך לאפשר את התפנות תושבי דרום לבנון צפונה לנהר הליטני מתוך אזור המלחמה למען הגנתם. אנחנו נחושים שלא לאפשר למציאות של לפני ה-7 באוקטובר לחזור. הבטחנו להגן על תושבי הצפון - וכך בדיוק נעשה".