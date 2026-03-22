סוכל ניסיון הברחת אמל"ח שבוצע באמצעות רחפן

הותר לפרסום כי שני אזרחים ישראליים, תושבי ביר הדאג', נעצרו בחודש שעבר סמוך לגבול סיני לאחר שנחשדו במעורבות בהברחה של אמצעי לחימה. במשטרה אמרו כי סמיכות למיקום ולמועד מעצרם נתפס רחפן ועליו שלושה כלי נשק מסוג M16.

רחפן שנתפס צילום: דוברות המשטרה

במסגרת חקירתם בשב״כ ובחוליית פח"ע בימ"ר דרום של העצורים - חוסאם אבו גרדוד, בן ה-23 ומצטפא מיאטל בן ה-22 - התגבשה תשתית ראייתית ביחס למעורבותם בעשרות הברחות של אמצעי לחימה בגבולות המדינה ומעל 100 כלי נשק מסוגים שונים.

בעקבות חקירת השניים, נעצרו לחקירה שני חשודים נוספים תושבי הנגב: פואד אלזידאת, בן 30, תושב מסעודין אל עזאזמה, ופואד סוארכה, בן 24, תושב ביר הדאג'. היום (ראשון) הוגש על ידי פרקליטות מחוז דרום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתבי אישום כנגד הארבעה.

ניסיון הברחה סוכל צילום: דוברות המשטרה

"הברחת אמל"ח בגבולות המדינה מקימה סיכון של ממש לביטחון המדינה, שכן היא מאפשרת הכנסת כמות גדולה של אמצעי לחימה אל השטח, אשר עלולים למצוא דרכם גם לגורמי טרור ולארגוני הטרור" נמסר. "שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל וצה״ל רואים בחומרה רבה כל מעורבות או סיוע של אזרחים ישראלים לפעילות טרור או להברחת אמל"ח בגבולות, המסכנות את ביטחון המדינה, וימשיכו לפעול לסיכול ולמיצוי מלוא חומרת הדין עם המעורבים".