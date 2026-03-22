זוהו שיגורים מאיראן לאזור המרכז

פיקוד העורף עדכן כי בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות בשורה ארוכה של יישובים במרכז הארץ, בשרון, בשומרון, בשפלה, בלכיש ובשפלת יהודה, וקרא לתושבים לשפר מיקום למיגון המיטבי ולהיכנס למרחב מוגן מיד עם קבלת התרעה

פיקוד העורף פרסם היום (ראשון) שורת התרעות מקדימות חריגות, ולפיהן בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות באזורים נרחבים ברחבי הארץ. ההודעות הופצו החל מהשעה 15:03, וכללו עשרות רבות של יישובים באזור דן, השפלה, הירקון, השרון, השומרון, לכיש ושפלת יהודה.

בהודעות נמסר כי על התושבים "לשפר את המיקום למיגון המיטבי בקרבתכם", וכי במקרה של קבלת התרעה יש להיכנס למרחב המוגן ולשהות בו עד להודעה חדשה. בין האזורים שנכללו בהנחיה: תל אביב, רמת גן, בני ברק, חולון, בת ים, פתח תקווה, ראשון לציון, רחובות, לוד, רמלה, מודיעין, ראש העין, נתניה, כפר סבא, רעננה, הוד השרון, אשדוד, יבנה, קריית גת, בית שמש, אריאל ויישובים רבים נוספים.

לצד אזורי המרכז והשרון, פיקוד העורף הרחיב את ההיערכות גם לעבר יישובים בשומרון ובאזור לכיש, וכן לערים ולמועצות אזוריות נוספות בשפלת יהודה. רצף ההודעות, שנמסרו בתוך דקות ספורות, מצביע על היערכות להגנה רחבה במיוחד מול איום אפשרי על שטח נרחב.

נכון לשלב זה, ההנחיה המרכזית לתושבים היא להימצא סמוך למרחב מוגן, לעקוב אחר העדכונים הרשמיים של פיקוד העורף, ולהישמע להוראות בזמן אמת. התמונה המלאה לגבי מקור האיום והיקפו צפויה להתבהר בהמשך, בהתאם להתפתחויות ולעדכוני מערכת הביטחון.