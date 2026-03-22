"היינו הקונספציה": מ"פ במילואים חושף מה באמת קרה מבפנים

גולן קריגר, מ"פ שריון במילואים, מוציא את ספרו "היינו הקונספציה" ומביא עדות ישירה מהשטח: על הקיבעון בצה"ל, הקרבות בעזה והמחיר האישי שממשיך ללוות אותו עד היום

קרוב לוודאי שלא שמעתם את השם גולן קריגר. הוא לא פוליטיקאי, לא גנרל מעוטר וגם לא איש תקשורת שמופיע לכם בפיד בכל בוקר. קריגר הוא "בסך הכול" מ"פ פלוגת שריון במילואים, ולמרות זאת, ואולי דווקא בגלל זה, כדאי לכם מאוד להקשיב למה שיש לו להגיד. קריגר הוביל את לוחמיו במלחמה ובמאות ימי מילואים מפרכים. מתוך האבק והבוץ של עזה, הוא החליט להוציא את ספרו "היינו הקונספציה".

"להתחבא כמו עכברים כדי להילחם כמו אריות"

בחלקו הראשון של הספר, קריגר חוזר אחורה ומשרטט ברהיטות את התהליכים שהובילו לקיבעון המחשבתי בצה"ל. הוא משתף בסיטואציות יומיומיות, לכאורה קטנות, שממחישות את עומק הקונספציה. זה מתחיל עוד כשהיה מ"מ טנקים בגבול הצפון, וקיבל פקודה להסוות ולהסתיר את הכלים שלו מעיני חיזבאללה - הכול כדי "לא לחמם את הגזרה", במקום להפגין נוכחות ולהרתיע.

שיא האבסורד מגיע בציטוט של קצין בכיר שאמר לו: "אתם חייבים להתחבא כמו עכברים, כדי שתוכלו להילחם כמו אריות". המשפט הזה מקפל בתוכו את כל הטרגדיה של צבא שמתמגן במקום ליזום, ומפקדים שנאלצים לנוע על הגבול בלבוש אזרחי מחשש להיראות "צבאיים" מדי. קריגר מתאר כיצד ניסיונותיו להתריע ולשנות נתקלו בכתף קרה וביחס מבטל מצד הדרגים הגבוהים.

טנקים בגבול סוריה צילום: אייל מרגולין/פלאש90

הדהירה לכפר עזה והמחיר האישי

החלק השני של הספר הוא רכבת הרים רגשית. קריגר מגולל את קורותיה של פלוגה א' (גדוד 46) ביום פקודה. התמונה של טנקים שנוסעים על זחלים על כביש 6, בדרך מנחשונים לעוטף, היא אחת התמונות העוצמתיות של המלחמה הזו - עדות לרצון הבלתי מתפשר של המילואימניקים להגיע לשטח כשצריכים אותם.

בכפר עזה, הפלוגה מוצאת את עצמה בלב התופת. קריגר לא חוסך מהקורא את ההחלטות הפיקודיות הקשות ואת ייסורי המצפון שמלווים אותו עד היום. בהמשך, כחלק מחטיבה 401 שהובילה את התמרון, הוא נפצע קשה בעיניו, אך באופן מעורר השראה חזר לפקד על הפלוגה לאחר שבועיים בלבד.

כפר עזה צילום: (צילום: חיים גולדברג/פלאש90)

שורה תחתונה: בגובה העיניים של המילואימניק

כמו ספרים אחרים שיצאו בעקבות "חרבות ברזל", אי אפשר לקרוא את התיאורים והתחושות ולא להתרגש. הרעות, הערבות והנתינה של החיילים תמיד מעוררים רגשות, והופכים את הספר לעוצמתי יותר.

חשיבותו של הספר היא דווקא בנקודת המבט שלו - גובה העיניים, מהשטח. קריגר לא מתיימר לדעת הכול ולא מדבר בסיסמאות של אולפנים. הוא מביא קול אמיתי, רציני ונוקב, שכל מי שצה"ל וביטחון המדינה יקרים לליבו חייב להכיר.

"היינו הקונספציה", גולן קריגר, 256 עמ', הוצאת סלע-מאיר.