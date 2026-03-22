רן לבנה, מוביל משימת "רקיע", מונה לראש סוכנות החלל

רן לבנה אשר שימש כמנכ"ל קרן רמון, מונה לראש סוכנות החלל הישראלית. ללבנה ניסיון עשיר בתחום החלל, כאשר אחד מהישגיו הרבים הוא הובלת משימת שיגורו של האסטרונאוט הישראלי, איתן סטיבה לתחנת החלל הבינלאומית

רן לבנה (42), מי שהוביל את משימת האסטרונאוט הישראלי השני לחלל, מונה למנהל סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. המינוי, אושר בממשלה למשך 4 השנים הקרובות.

לבנה, תושב נס ציונה ואב לשלושה, מחזיק בניסיון עשיר המשלב בין המגזר הפרטי לציבורי. בעברו כיהן כמנכ"ל קרן רמון, שם רשם את אחד מהישגיו הבולטים: הובלת משימת "רקיע" (Rakia). במסגרת המשימה שוגר איתן סטיבה לתחנת החלל הבינלאומית, שם ביצע עשרות ניסויים מדעיים ישראליים שנחשבים לפורצי דרך.

מעבר לפעילותו בקרן רמון, לבנה כיהן בתפקידי מפתח בתעשייה:

במגזר הביטחוני: מנהל פיתוח עסקי ב-ImageSat International (ISI), שם ניהל את השווקים בצפון אמריקה ואירופה.

במגזר הסטארט-אפ: סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת Space Moonshot העוסקת בשיגור

באקדמיה ובקהילה: מרצה אורח באוניברסיטת החלל הבינלאומית (ISU) וחבר ועד באגודה הישראלית לאסטרונומיה.

שרת החדשנות והמדע, גילה גמליאל, בירכה על המינוי והדגישה את חשיבות התחום בעת הנוכחית: "החלל הפך לזירה מרכזית בביטחון המדינה וביתרון האסטרטגי שלה. ניסיונו של רן בהובלת פרויקטים מורכבים מול גורמים לאומיים ובינלאומיים מציב אותו כאדם המתאים ביותר להוביל את המגזר קדימה".

רן לבנה, המנהל הנכנס של סוכנות החלל הישראלית: "אני מודה לשרה גילה גמליאל על האמון ועל ההזדמנות להוביל את סוכנות החלל הישראלית. החלל הפך לזירה אסטרטגית משמעותית בכל סכסוך ברחבי העולם, ולתשתית צומחת שמאפשרת פעילות כלכלית וטכנולוגית.

האתגר הגדול של סוכנות החלל הישראלית הוא לפעול יחד עם שותפים מכלל המגזרים ולבנות אקוסיסטם שיאפשר צמיחה של חברות חלל, מחקרים וטכנולוגיות כחול-לבן. כך נחזק את מעמדה של ישראל בזירה העולמית, ונתרום לצמיחה כלכלית."