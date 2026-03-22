"לא נשבר": שורד השבי בר קופרשטיין חושף את ספרו החדש

בר קופרשטיין עם ספרו החדש - "לא נשבר"

שורד השבי בר קופרשטיין מתקרב להוצאת ספרו החדש "לא נשבר", שבו הוא חושף את סיפורו מהשבי בעזה - מסע של 738 ימים בתנאים בלתי נתפסים, לצד אמונה וכוח רוח

שורד השבי בר קופרשטיין הגיע לבית הדפוס כדי לראות מקרוב את ההדפסה של ספרו החדש, "לא נשבר" - ספר אישי ומטלטל שבו הוא מגולל את סיפורו מתקופת השבי בעזה.

קופרשטיין, ששימש כסגן הקב"ט במסיבת הנובה, חילץ בבוקר 7 באוקטובר מאות מבלים תחת אש, עד שנחטף לעזה. כעת, בדרך להוצאת הספר, הוא מביא לראשונה את סיפורו האישי והעוצמתי אל הדף הכתוב.

738 ימים של הישרדות

במרכז הספר עומד מסע הישרדות של 738 ימים, שהתרחש בתנאים קשים ובלתי נתפסים. על פי תיאור הספר, קופרשטיין שהה בחושך מוחלט, בעומק של כ-50 מטר מתחת לאדמה, עם אוויר דליל וללא כל ודאות לגבי מה שצפוי לו.

הספר "לא נשבר" מתאר רגעים של רעב קיצוני, תנאים בלתי אפשריים ומאבק יומיומי לשמור על צלם אנוש - לצד כוחות נפש גדולים, אמונה עמוקה וזיכרון מתמיד של הבית והמשפחה.

לצד הקשיים, הספר עוסק גם ברגעים אנושיים קטנים בתוך התופת: חברים שחלקו ביניהם גרגרי תירס כדי לשרוד, ואהבה שהמשיכה להחזיק גם כשהזמן נדמה שעצר.

רגע לפני שזה יוצא לאור

הגעתו של קופרשטיין לבית הדפוס מסמלת שלב משמעותי בדרך להוצאת הספר, שמביא עמו עדות אישית על תקופה קשה במיוחד - אבל גם על כוח רצון, תקווה והיצמדות לחיים.