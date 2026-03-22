פגיעת הטילים בדרום: כ-1,000 תושבים פונו מערד ודימונה

קרוב ל-3,000 תושבים פונו מבתיהם כתוצאה מפגיעת הטילים. על פי נתוני משרד הרווחה כלל האזרחים מטופלים במרכזי הקליטה אליהם פונו.
נכון להיום (ראשון) משרד הרווחה והרשויות המקומיות נותנים מענה ל-2,734 מפונים השוהים במתקני הקליטה- כש1,000 מתוכם מפונים מפגיעת הטילים בערד ודימונה. המשרד מדגיש כי נתונים אלו אינם כוללים את אירועי הבוקר באזור תל אביב והמרכז.
בנוסף ניתן מענה טיפולי ורגשי על ידי מערך העבודה הסוציאלית הכוללים 243 עובדים סוציאליים (עו"ס) המועסקים באופן ישיר במערכי החירום ועוד 1,272 עו"ס ממערך המילואים החברתיים הנותנים מענה ברחבי הארץ ובאופן ממוקד לאוכלוסייה במוקדי החירום ובמרכזי הפינוי.
נזקי המלחמה
נכון לבוקר (ראשון) פועלים 74 צוותי רשות המיסים ומס רכוש באזורי הנפילות: 27 מהצוותים נמצאים באזור המרכז, 25 צוותים באזור דימונה וערד, 15 צוותים באזור הצפון ועוד 3 צוותים באילת וכן צוותים המטפלים במפונים בבתי המלון.
עד כה הוגשו לקרן הפיצויים 14,344 תביעות בגין נזק לרכוש:
- 9,511 תביעות בגין נזק למבנה
- 1,436 בגין נזק לתכולה וציוד
- 3,086 בגין נזק רכב
- 311 בגין נזק לאחר
יש לציין כי נתוני התביעות אינם כוללים את הפגיעות בדימונה ובערד מאמש.
הערים בהן התקבלו מעל ל-1,000 תביעות
תל אביב יפו-3,703
באר שבע-2,741
תגובות