פגיעת הטילים בדרום: כ-1,000 תושבים פונו מערד ודימונה

על פי נתוני משרד הרווחה נכון להיום מטופלים קרוב ל-3,000 מפונים במרכזי בקליטה כשמתוכם כאלף פונו הלילה מאזורי האסון בערד ודימונה. כלל המפונים מטופלים על ידי צוותי הרווחה וצוותי הרשויות המקומיות

קרוב ל-3,000 תושבים פונו מבתיהם כתוצאה מפגיעת הטילים. על פי נתוני משרד הרווחה כלל האזרחים מטופלים במרכזי הקליטה אליהם פונו.

נכון להיום (ראשון) משרד הרווחה והרשויות המקומיות נותנים מענה ל-2,734 מפונים השוהים במתקני הקליטה- כש1,000 מתוכם מפונים מפגיעת הטילים בערד ודימונה. המשרד מדגיש כי נתונים אלו אינם כוללים את אירועי הבוקר באזור תל אביב והמרכז.

​בנוסף ניתן מענה טיפולי ורגשי על ידי ​מערך העבודה הסוציאלית הכוללים 243 עובדים סוציאליים (עו"ס) המועסקים באופן ישיר במערכי החירום ועוד 1,272 עו"ס ממערך המילואים החברתיים הנותנים מענה ברחבי הארץ ובאופן ממוקד לאוכלוסייה במוקדי החירום ובמרכזי הפינוי.

נזקי המלחמה

נכון לבוקר (ראשון) פועלים 74 צוותי רשות המיסים ומס רכוש באזורי הנפילות: 27 מהצוותים נמצאים באזור המרכז, 25 צוותים באזור דימונה וערד, 15 צוותים באזור הצפון ועוד 3 צוותים באילת וכן צוותים המטפלים במפונים בבתי המלון.

עד כה הוגשו לקרן הפיצויים 14,344 תביעות בגין נזק לרכוש:

9,511 תביעות בגין נזק למבנה

1,436 בגין נזק לתכולה וציוד

3,086 בגין נזק רכב

311 בגין נזק לאחר

יש לציין כי נתוני התביעות אינם כוללים את הפגיעות בדימונה ובערד מאמש.

הערים בהן התקבלו מעל ל-1,000 תביעות

תל אביב יפו-3,703

באר שבע-2,741

בית שמש- 1,329

פתח תקווה- 527

ראשון לציון- 450

רמת גן-415

בני ברק-348