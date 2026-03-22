צה''ל חיסל 9 מחבלי חיזבאללה שהתקרבו לכוחותינו בלבנון

כוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון. אתמול (שבת), לוחמי יחידת האיסוף 869 זיהו מספר מחבלים חמושים שהתקרבו לעבר המרחב בו פועלים הכוחות.
תיעוד מחיסול המחבלים בלבנון. צילום: דובר צה''ל
בסגירת מעגל מהירה, הלוחמים בשטח ירו לעברם, ובמקביל חיל האוויר תקף בהכוונת הכוחות וחיסל את המחבלים.
אין נפגעים לכוחותינו.
מדובר צה''ל נמסר: "צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".
תגובות