מבצע שאגת הארי

חיל האוויר ולוחמי אוגדה 91 חיסלו תשעה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון

ד' ניסן התשפ"ו
צה''ל חיסל 9 מחבלי חיזבאללה שהתקרבו לכוחותינו בלבנון
חיסול מחבל חיזבאללה בלבנון

כוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון. אתמול (שבת), לוחמי יחידת האיסוף 869 זיהו מספר מחבלים חמושים שהתקרבו לעבר המרחב בו פועלים הכוחות.

תיעוד מחיסול המחבלים בלבנון.

בסגירת מעגל מהירה, הלוחמים בשטח ירו לעברם, ובמקביל חיל האוויר תקף בהכוונת הכוחות וחיסל את המחבלים.

אין נפגעים לכוחותינו.

מדובר צה''ל נמסר: "צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

