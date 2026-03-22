מטח הטילים למרכז: 15 פצועים בהם בן 53 במצב קשה

קרוב ל-20 פצועים פונו לבתי החולים בעקבות המטח האחרון לאזור המרכז. על פי כוחות ההצלה שהגיעו לזירות בתל אביב ופתח תקווה פונו לבתי החולים איכילוב ובלינסון 15 פצועים: גבר בן 53 במצב קשה, עם פגיעה מהדף ו-14 במצב קל.

ד״ר מיכאל מרקוביץ, מנהל המחלקה לרפואה דחופה באיכילוב (דוברות איכילוב)

לדברי כבאות והצלה, בפתח תקווה הפגיעה הייתה במספר מבני מגורים סמוכים שגרמה לשריפה במקום. הכוחות סורקים את המקום לאיתור לכודים ובמקביל פועלים לכיבוי מוקד הבעירה.

חובש רפואת חירום במד״א פבל בלזר סיפר: ״מדובר בזירה עם עשן כבד והרס. קיבלנו דיווח על פגיעה במקום והגענו למקום תוך דקות בודדות באמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי מד״א. החלנו בביצוע סריקות כדי לאתר נפגעים ואנחנו ממשיכים בסריקות גם ברגעים האלה״.

חובש רפואת חירום במד״א יצחק רייכמן סיפר: ״הגענו לפצוע כבן 40 שנפגע כתוצאה מרסיס של טיל, הוא נחבל ברגלו ובגב, והיה מבוהל. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל חבישות ועצירת דימומים, ואנחנו ממשיכים ברגעים אלו לסרוק את הזירות כדי לוודא שאין פצועים נוספים באזור. בהישמע אזעקה, חשוב להקשיב להנחיות פיקוד העורף ולהיכנס למרחב מוגן, זה מציל חיים״.



