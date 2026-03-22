זוהו שיגורים מאיראן לאילת והסביבה

ירי בלתי פוסק הבוקר מאיראן, וכעת: ירי טילים לעבר אילת. אזעקות הופעלו באזור

ד' ניסן התשפ"ו
אילת אילוסטרציה

צה"ל זיהה שיגורים מאיראן לאילת והסביבה, אזעקות הופעלו באזור. 2 הישובים בהם לא הופעלו אזעקות מאז 'עם כלביא', הם יטבתה וגרופית.

ממד"א נמסר: בהמשך לירי לעבר דרום הארץ - בשלב זה לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מגן דוד אדום כלל.

