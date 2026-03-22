"אבא שלי חרדי, ויצאתי עם ערבי": דיירת האח הגדול נחשפת

גל רובין, דיירת "האח הגדול", נפתחת על הקשר עם בן זוג ערבי והסערה שעורר: "נודיתי חברתית ושילמתי מחיר כבד"

גל רובין, מהדמויות הזכורות מ"הישרדות" שם הגיעה עד הגמר, נכנסה כעת לבית "האח הגדול" - וכבר מצליחה לעורר עניין רב. רובין (36), אם לשישה, מביאה איתה סיפור חיים מורכב שממשיך להיחשף בפני הדיירים.

צפו בסיפור של גל רובין

באדיבות רשת 13

חיים של תהפוכות

בשיחה אישית עם הדייר זוהר, פתחה רובין את סיפור חייה: היא נישאה בגיל צעיר מאוד, התגרשה - ובהמשך גם חזרה בשאלה לאחר שגדלה בחברה חרדית.

אלא שהשלב המטלטל ביותר, לדבריה, הגיע כשבחרה להיכנס לזוגיות עם מודי ספורי, ערבי - קשר שעורר תגובות קשות בסביבתה.

"נודיתי חברתית בכל המובנים"

רובין שיתפה על המחיר ששילמה בעקבות אותה מערכת יחסים: "יצאתי עם ערבי. המחיר של זה, מעבר לכיפוף של העקרונות שלי, היה שנודיתי חברתית בכל המובנים – גם ברמה של הקהל הדתי וגם ברמה של המשפחה שלי".

לדבריה, הפגיעה הייתה עמוקה במיוחד מול אביה: "ציערתי את אבא שלי מאוד מאוד. אבא שלי מאוד חרדי והוא מרכז חיי".

גל רובין צילום: מתוך הפרק של האח הגדול, רשת 13

"הבחירה שלי הביאה לי סבל"

רובין שיתפה בתחושת החרטה והכאב שנשארו איתה: "הייתה גם אכזבה מאהבה כואבת מאוד, וגם הרסתי לעצמי כל כך הרבה. הבחירה שלי הביאה לי סבל - סבל יומיומי, רגעי, שעתי, דקתי".