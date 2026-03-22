צה"ל ושב"כ חיסלו בכיר במערך הכספים של חמאס בלבנון

כוחות צה"ל ממשיכים לפגוע בארגון הטרור כשחיסלו השבוע את וליד מחמד דיב, שהיה אחראי על העברות הכספים של הארגון וכן על גיוס פעילים בסוריה ובלבנון

חיסול נוסף בשדרת הבכירים של חמאס בלבנון. צה"ל ושב"כ חיסלו בכיר במערך הכספים של הארגון.

צה"ל חיסל את המחבל וליד מחמד דיב, בכיר במערך הכספים של ארגון הטרור חמאס שפעל למימון פעילות צבאית של ארגון הטרור. החיסול התבצע בלבנון בסיוע והכוונה של השב"כ במהלך השבוע האחרון.

במסגרת תפקידו, דיב היה אחראי על העברת כספים למחלקות השונות של ארגון הטרור חמאס ביהודה ושומרון, בלבנון ובמדינות נוספות. כמו כן, הוא היה אחראי על גיוס פעילים והכוונת פעילות טרור מסוריה ומלבנון.

לדברי דובר צה"ל, חיסולו מתווסף לשורת תקיפות שבוצעו לעבר מקורות המימון של ארגוני הטרור מתחילת מבצע "שאגת הארי". רק הבוקר הותר לפרסם כי כוחות חטיבה 7 חיסלו יותר מ-10 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שהיוו איום על הכוחות בשטח. זאת בנוסף לאיתור אמצעי לחימה והריסת מבנה ששימש לכינוס של המחבלים.

דובר צהל: "צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול בעוצמה נגד ארגוני הטרור בלבנון ולא יאפשרו פגיעה באזרחי מדינת ישראל".