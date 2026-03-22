קריאת חירום לממשלה: גבשו מנגנון ביטוח ומענקים לענף התרבות

בעקבות מבצע "שאגת הארי", איגוד תעשיית התרבות והפקות הבמה פנה לממשלה בדרישה דחופה להצלת הענף. לדברי יו"ר האיגוד, יוני פיינגולד, השבתת הפעילות המלאה בפורים ובפסח – תקופות השיא הכלכליות – מעמידה עשרות אלפי עובדים ומאות חברות בסכנת קריסה סופית.
"תחום התרבות הוא היחיד שנמצא באפס פעילות בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ללא שום אופק לסיום המשבר," מסר פיינגולד. הנזק המצטבר מעשרות ביטולים נאמד במאות מיליוני שקלים, ומשפיע כבר כעת על היערכות לאירועי יום העצמאות והקיץ.
האיגוד דורש מהממשלה לגבש תוכנית חירום הכוללת:
מענקי גישור לעצמאיים ולחברות שנפגעו.
מתווה חל"ת מורחב לעובדי הענף.
מנגנון ביטוח מדינתי קבוע להתמודדות עם ביטולי אירועים בחירום.
קרן הלוואות ייעודית שתהפוך למענק במידה ויוכח הפסד שנתי דרמטי.
באיגוד מדגישים כי הענף, שהתגייס בהתנדבות מלאה למען החוסן הלאומי מאז ה-7 באוקטובר, נותר כעת ללא רשת ביטחון בסיסית ודורש הכרה כסקטור בעל פגיעה מקסימלית (100%).
