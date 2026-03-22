"מיליארדים עוברים למושחתים ואת סורוקה שולחים לקבץ נדבות"

עימות פרץ הבוקר בועדת הפנים בכנסת, כאשר ח"כ יוראי להב-הרצנו תקף את יעקב אשר על העברת הכספים הקואליציוניים. "בזמן שלבית החולים סורוקה חסרים אלפי רופאים, מיטות אשפוז והפעלה חלקית של חדרי הניתוח עוברים מיליארדים לשימוש הקואליציה"

עימות פרץ הבוקר, בין חבר הכנסת יוראי להב-הרצנו ליעקב אשר, בנושא העברת הכספים הקואליציוניים-"5 מיליארד עוברים למושחתים ועסקנים ואת סורוקה שולחים לקבץ נדבות".

את הדברים הקשים אמר חבר הכנסת להב הרצנו בועדת הפנים כאשר התייחס למצבו של בית החולים סורוקה לאחר האסון בדימונה וערד. לדבריו כיום חסרים אלפי רופאים, שליש מחדרי הניתוח לא פעילים ו36% מהמיטות לא פעילות- זה תמונת המצב של בית החולים המרכזי בנגב שמשרת למעלה ממיליון תושבים".

להב-הרצנו הפנה אצבע מאשימה לעבר סדרי העדיפויות התקציביים של הממשלה: "אומרים לנו שאין כסף לבית חולים שצריך לתת טיפול, אבל יש 5 מיליארד ש"ח לכספים קואליציוניים שעוברים למושחתים ועסקנים. את סורוקה שולחים לקבץ נדבות אצל נדבנים. אני מתבייש שככה נראה בית החולים הגדול בדרום".

ח"כ,יעקב אשר הגיב לדברים ואמר כי הכי קל לקרוא לדברים כספים קואליציוניים. לטענתו הכספים הם חלק מהתקצוב, שמדינת ישראל מתקצבת ציבורים מסויימים בחינוך.

"זה בדיוק אחד הדברים שאנחנו כל השנים נאבקנו לחינוך. "הייתי ראש עיר ואני יודע כמה נאבקתי על תקצוב חינוך. "אני לא אענה לך כי אני בטוח שקבלת הנחיה ממשהו לעשות זאת. קבלת הנחיה ממי שעושה פושים ולא מגרד 6 מנדטים בסקרים", תקף אשר.

הוא המשיך לתקוף את הביקורת בזמן המלחמה: "אנחנו נמצאים אחרי אסון שהרבה מהילדים המושחתים האלה שאתה קורא להם נמצאים בבית חולים"

יוראי לנב הרצנו, ענה לאשר ואמר לא קראתי לילדים מושחתים אל תשים לי מילים בפה, קראתי לכספים מושחתים"

"כך אתה קורה לציבור שלם ככה, השיב יעקב אשר, במקום ש ביום כזה כשאני משבח את האופוזיציה על ענייניות חוק השיקום, אבל אני לא יענה לך, אם כל הכאב, אני לא יענה לך!!!".