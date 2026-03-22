ההתפתחות החריגה בפרשת קטארגייט: "כאב לי, פשוט התביישתי"

ראש יחידת "צלצל" לשעבר במוסד, אודי לוי, התראיין היום (ראשון) ברדיו 103fm והתייחס לחזרתו של יונתן אוריך ללשכת ראש הממשלה נתניהו.

בדבריו הוא אמר: "התביישתי. אין לי מילה אחרת. כאב לי עוד יותר שלא ראיתי תגובה מהותית מהעם שלי, מהציבור, שלא הקיא את המהלך הזה, שעדיין לא מצליח להבין את המשמעות הנוראית של חדירה קטארית ללשכת ראש הממשלה. זה עובר לנו ככה, בלי להבין איזה נזק אסטרטגי נגרם לנו. התביישתי בעיקר".

בהמשך הוא הזהיר כי גם בימי המלחמה מול איראן, קטאר ממשיכה לפעול באופן שפוגע באינטרס הישראלי. "היא מפעילה את כל מה שהיא יכולה כדי לסייע לאיראנים", טען. "יש ביניהם יחסים מיוחדים, למרות שהם מופגזים. במשך שנים קטאר סייעה לאיראן לעקוף את הסנקציות ולשרוד, וכרגע היא מנסה להציל את איראן".