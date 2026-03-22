בדמעות: גאיה קלדרון משתפת את דיירי האח על חטיפת משפחתה

גאיה קלדרון משתפת את דיירי "האח הגדול" בסיפור החיים המורכב שלה: גירושי ההורים, מחלת האח - והחטיפה של אביה ושני אחיה

שבוע אחרי שנכנסה לבית "האח הגדול", גאיה קלדרון פתחה בפני הדיירים את סיפור חייה - כזה שמורכב משורה של אירועים מטלטלים שהגיעו אחד אחרי השני.

הגירושים: "זה היה לי עצוב נורא"

היא התחילה מהמשבר הראשון שחוותה - הגירושים של הוריה. היא תיארה את התקופה כקשה במיוחד ואמרה שזה "עשה לה רע" והיה עבורה "עצוב נורא". לדבריה, מדובר בתהליך שלא באמת נגמר, ושגם שנים אחרי, הוא עדיין מלווה אותה.

כשאחיה חלה בסרטן

זמן קצר לאחר הגירושים, המשפחה התמודדה עם טלטלה נוספת - כשאחיה חלה בסרטן.

גאיה סיפרה שבשל המצב, כל תשומת הלב בבית הופנתה אליו. כתוצאה מכך, ההתמודדות עם הגירושים ומה שעבר על המשפחה באותה תקופה נדחקו הצידה. היא תיארה מצב שבו פשוט לא היה מקום רגשי לעבד את מה שקרה, כי כל הפוקוס היה סביב המחלה וההתמודדות איתה.

ואז הגיעה המלחמה

ואז הגיע האירוע ששינה הכול. במהלך השיחה היא סיפרה על פרוץ המלחמה, ועל הרגע שבו חייה קיבלו תפנית דרמטית עוד יותר - כשאביה ושני אחיה נחטפו.



