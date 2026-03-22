למרות האירועים הקשים בדרום - אלה הדיונים שיתקיימו בכנסת

למרות האירועים הקשים בערד ובדימונה, הקואליציה החליטה לקיים דיונים בנושאים שלא קשורים למלחמה.

היום (ראשון) יתקיים דיון בוועדה לביטחון לאומי על הצעת חוק עונש מוות למחבלים של חברת הכנסת לימור סון הר מלך. דיונים נוספים בנושא צפויים להתקיים גם ביום שני לשלישי השבוע.

ביום רביעי הוועדה תקיים דיון בנושא הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון.

במקביל, צפויים להימשך היום הדיונים בוועדת הכספים על תקציב 2026. הקואליציה שואפת להעלות את התקציב להצבעות בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת כבר ביום חמישי הקרוב, חמישה ימים בלבד לפני התאריך האחרון להעברת התקציב ב-31.3.

המכתב ששלח ח״כ בליאק ליו צילום: ח״כ בליאק

מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חה״כ ולדימיר בליאק (יש עתיד) פנה ליו״ר ועדת הכספים, ח״כ מילביצקי בבקשה לבטל את דיוני התקציב היום ולקיים דיון מיוחד עבור האזרחים, השכירים והעסקים לנוכח ההסלמה הביטחונית: "קיום דיוני התקציב אינו תואם את סדרי העדיפויות הנדרשים במצב חירום. אשר על כן, מתבקש ביטולם של הדיונים המתוכננים להיום, והסטת המאמץ הפרלמנטרי לעיסוק בצרכים הדחופים העולים מן השטח".