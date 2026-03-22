ראש עיריית ערד: זו הסיבה שהתושבים לא נכנסו למקלט

זירת הנפילה הקשה בערד אמש חשפה הרס כבד בשמונה בניינים, אך גם שאננות מסוכנת שעלתה ביוקר. וגם: למה לטענתו התושבים לא נכנסו למקלט?

זירת הנפילה בערד אמש, שבה פגע טיל בעל ראש נפץ אימתני של כחצי טון בלב שכונת מגורים, הותירה אחריה תמונות קשות של הרס ועשרות פצועים. הבוקר (ראשון), בשיחה עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103fm, ביקש ראש העיר יאיר מעיין לעשות סדר בנתונים ולהדוף את השמועות שהופצו בנוגע לזהות הנפגעים.

"מרבית האנרגיה ברחה לתוך הקרקע"

מעיין תיאר את רגעי האימה בזירה, שנחשבת לאחת הקשות בעיר מתחילת מבצע "שאגת הארי": "הגעתי 2-3 דקות אחרי הנפילה. ראיתי בניין בוער בקומה העליונה, עשרות אנשים מתפנים מהבתים בכוחות עצמם ובעזרת צוותי הכיבוי".

לדבריו, רק נס מנע אסון כבד הרבה יותר: "אנחנו מדברים על שמונה בניינים סביב נקודת הפגיעה. לשמחתנו הגדולה הטיל פגע בקרקע ומרבית האנרגיה נספגה בה. הפגיעה בבניינים היא פגיעת הדף, אין פגיעת רסיסים. ברוך השם אין לנו הרוגים, יש הרבה פצועים שרובם הגדול קל".

השאננות שעלתה ביוקר: "חבל, היו 10 דקות להתמגן"

למרות הנס, ראש העיר לא חסך בביקורת על התנהלות התושבים בזמן אמת. מעיין הסביר כי השחיקה העמוקה לאחר ימים של התרעות ללא אזעקות הובילה לשאננות מסוכנת: "אחרי שלוש יממות של מתח, אנשים כנראה חשבו שזו עוד התרעה. העדיפו להישאר בבית, לאכול או לישון".

הוא הדגיש כי המחדל היה יכול להימנע: "קיבלנו התרעה 10 דקות לפני האזעקה, היה מספיק זמן, אבל התושבים זלזלו. היו אנשים ברחוב, בחצר וכאלה שפשוט ישבו בבית. התוצאה ברורה – מי שהיו במקלטים לא נפגעו בכלל. חבל".

סוף לשמועות: "רוב הפצועים לא מהציבור החרדי"

מעיין ביקש גם להזיים את הסטיגמות המגזריות שצפו ברשתות החברתיות מיד לאחר האירוע. "השכונה היא שכונה מעורבת – גם דתיים, גם חרדים וגם חילונים מכל הסוגים", הבהיר ראש העיר והוסיף נתון חד משמעי: "רוב הפצועים לא מהציבור החרדי".

בסיום הראיון, שלח מעיין מסר דחוף לכלל תושבי המדינה המצויים תחת אש: "אני קורא לציבור בכל הארץ – שומעים אזעקה? עזבו הכל ורדו למקלט. המקלט רחוק? לכו למרחב הכי מוגן שיש. זה מציל חיים".