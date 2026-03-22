עשרות רבנים במכתב תמיכה בנוער הגבעות: "חלוצים פורצי הדרך"

אחרי התבטאות הרמטכ"ל: עשרות רבנים מהציונות הדתית פרסמו מכתב תמיכה בנוער הגבעות: "בזכות החלוצים פורצי הדרך, יבוא בע"ה התיקון היסודי של גירוש האוייבים, הכרה בשלמות הארץ, שליטה ריבונית מלאה, והתיישבות בכול מקום בארצנו הקדושה".

הדברים המלאים של הרבנים: "לכל אוהבי עמנו וארצנו באנו חזק את ידיהם של יוסף הגבעות והחוות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. בזכות מסירות הנפש של המשפחה והנוער - בבנין והתיישבות, בחקלאות ובמרעה - חוזרים עוד ועוד מרחבים ליד ישראל".

"בזכות החלוצים פורצי הדרך, יבוא בעזרת התיקון של הכרה בשלמות הארץ, השלטת ריבונות מלאה, גירוש האויבים, והתיישבות בכל מקום בארצנו הקדושה". כתבנו הרבנים.

הרבנים סיימו בהתייחסות לחודש ניסן: "הרחיבי מקום אהלך כי ימין ושמאל תפרצי וזרעך גוים יירש וערים נשמות ישבו". חודש הגאולה, ובימים אלו בהם אנו רואים את השגחת ה' על עמו ונחלתו, חזקה מהרה לגאולה שלמה "בניסן נגלו ובניסן עתידין להיגאל".

על המכתב חתומים: הרב דב ליאור, הרב דוד חי הכהן, הרב יצחק גינזבורג, הרב דוד דרוקמן, הרב ישראל אריאל, הרב יהושע שמידט, הרב אריאל בראלי, הרב אלישמע כהן, הרב אליהו זיני, הרב גדעון בנימין, הרב אוהד קרקובר, הרב יצחק שפירא, הרב יאיר רמר, הרב יגאל שנדורפי, הרב ישראל שליסל, הרב גדי בן זימרא, הרב חגי לונדין, הרב משה שחור ועוד רבנים נוספים.

מטעם ארגון גבעות החזית נמסר: "פרסום המכתב דווקא בעת הזאת, בשעת מלחמה, מגיע למול הרמיסה הממושכת של העשייה המשמעותית של נוער הגבעות והחוות. כזכור, לאחרונה מתבצעים פעולות אכיפה רבות ותכופות כנגד נקודות התיישבות שונות בכול רחבי יהודה ושומרון, מידי יום מתבצע הרס בנקודה אחרת, ובצעד חריג מוחרמים עדרי הצאן בזה אחר זה - צעד הפוגע משמעותית בשמירה על המרחבים".



