חסימות כבישים בדרום בעקבות מזג האוויר

בעקבות מזג האוויר, משטרת התנועה החלה בחסימות כבישים באזור הדרום. נכון לשעה 08:09 חסומים הכבישים הבאים:

▪️ כביש 90 כיכר המלונות - נווה זהר, חסום לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים.

▪️ כביש 234 גשר צאלים.

▪️ כביש 90 צומת קליה - מעיינות צוקית, חסום בשני הכיוונים.

▪️ כביש 40 מצפה רמון ועד צומת ציחור.

ציבור הנהגים מתבקש להישמע להוראות השוטרים ולנסוע בדרכים חלופיות.

התחזית לימים הקרובים

ראשון: גשם מדי פעם מלווה בסופות רעמים יחידות צפוי לרדת בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. אחה"צ הגשמים ייחלשו בהדרגה. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בחרמון ירד שלג. הלילה, מעונן חלקית עד מעונן, יוסיף לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון מישור החוף.



יום שני : מעונן חלקית עד מעונן. לקראת הצהריים ייתכנו ממטרים מקומיים בהרים ובצפון. תחול עליה בטמפרטורות, אך עדיין הן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.





יום שלישי : מעונן חלקית עד מעונן. צפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.





יום רביעי: משעות הבוקר יחל לרדת גשם מלווה בסופות רעמים וברד ברוב אזורי הארץ. צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, הנגב והערבה. בשעות הצהריים יינשבו רוחות ערות בנגב. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהינה נמוכות מהרגיל לעונה.