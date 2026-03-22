טראמפ לאיראן: "יש לכם 48 שעות לפתוח את מיצרי הורמוז"

טראמפ באיום ישיר לאיראן: ""אם איראן לא תפתח לחלוטין, ללא שום איום, את מיצר הורמוז בתוך 48 שעות מרגע זה, ארצות הברית של אמריקה תפגע ותשמיד את תחנות הכוח השונות שלה"

מבצע שאגת הארי היום ה-23. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם אתמול איום חריף לאיראן, בו הבהיר כי אם טהראן לא תאפשר מעבר חופשי במיצר הורמוז, היא תמצא את עצמה מול תגובה צבאית אמריקאית של ממש.

בציוץ ברשת החברתית של טראמפ - Truth Social, כתב טראמפ:

"אם איראן לא תפתח לחלוטין, ללא שום איום, את מיצר הורמוז בתוך 48 שעות מרגע זה, ארצות הברית של אמריקה תפגע ותשמיד את תחנות הכוח השונות שלה, החל מהגדולה ביותר!

תודה על תשומת הלב לנושא הזה."

איום אופייני של טראמפ, ובסגנון שהפך לסימן ההיכר שלו מאז שובו לבית הלבן.

נקודת תורפה של הכלכלה העולמית

מיצר הורמוז הוא צוואר הבקבוק האנרגטי של העולם. הממוקם בין חופי איראן וחצי האי ערב, עובר דרכו כ-20 אחוז מסך הנפט הנסחר בעולם, ולמעלה מ-30 אחוז מכלל הגז הטבעי הנוזלי המיועד לאירופה ואסיה. רוחבו של המיצר הוא כ-33 קילומטר בנקודה הצרה ביותר, ומדינות כמו ערב הסעודית, איחוד האמירויות, עיראק וכווית תלויות בו כמעט לחלוטין לצורך יצוא הנפט שלהן.

סגירת המיצר, הובילה לזינוק במחירי הנפט מ-70$ לחבית לאזור ה-100$ לחבית, במקביל תקיפות איראנית למיצבורי הנפט והגז של מדינות המפרץ גורמים להפסקת ייצור ולזינוק במחירי האנרגיה בעולם.

סגירת המיצרים היא אמצעי לחץ של איראן נגד ארה"ב. עליית מחירי הנפט בעולם, גורמת לאינפלציה במדינות המערב - מה שמערער את היכולת של טראמפ להמשיך במלחמה בגלל קשיים מבית.

נזכיר כי ישראל תקפה לפני שבוע את מאגרי הגז האיראניים וספגה בעקבות כך ביקורת מארה"ב, כעת נראה כי ארה"ב בעצמה תתקוף את מאגרי האנרגיה של איראן.