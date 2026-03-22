סיכום זירת הנפילות בדרום: 115 פצועים, מתוכם 9 במצב קשה

בית החולים סורוקה בבאר שבע מעדכן על שני אירועי פגיעות הטילים בדרום.

לבית החולים סורוקה הגיעו חלק מהפצועים, וחלק נוסף פונה לבתי חולים במרכז.

בסורוקה מסכמים: "מאירוע נפילת הטיל בדימונה פונו 60 פצועים, בהם ילד בן 12 במצב קשה שנותח במהלך הערב, וגבר בשנות ה-20 לחייו במצב בינוני. בסך הכול 5 פצועים אושפזו במחלקות בית החולים.

מפקד מחוז דרום בפיקוד העורף בזירת הנפילה בערד (דובר צה"ל)

מאירוע נפילת הטיל בערד פונו 115 פצועים, מתוכם 9 במצב קשה. 31 פצועים אושפזו במחלקות בית החולים, בהם 18 ילדים".

עם קבלת הדיווחים על האירועים, הופעלו בסורוקה צוותים מתוגברים, אשר פעלו במהירות לקליטת הנפגעים ולהענקת טיפול רפואי בהתאם למצבם ובהתאם לסוגי הפציעות, חלקן פציעות קשות מאד.

סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי ממשיך לפעול בכוננות מלאה ולהיות ערוך לתת מענה בכל מצב.