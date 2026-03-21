טראמפ ספד לראש ה-FBI מולר: "שמח שהוא מת"

הנשיא טראמפ פרסם הודעת על על מותו של ראש ה-FBI לשעבר רוברט מולר, וקבע: "לא יוכל יותר לפגוע באנשים חפים מפשע". מולר חקר את הקשרים בין טראמפ ורוסיה בבחירות 2016

משפחתו של רוברט מולר, ראש ה-FBI לשעבר, הודיעה במהלך סוף השבוע כי החוקר הבכיר הלך לעולמו בגיל 81.

מולר, שנחשב לדמות מכובדת בעל עבר עשיר בשירות המדינה, ובעל עבר קרבי ועיטורי גבורה מימיו בצבא ארצות הברית, קיבל הספדים מכבדים מרחבי הקשת הפוליטית, אך הנשיא טראמפ החליט על גישה שונה.

טראמפ הודיע בפוסט ברשתות החברתיות: "רוברט מולר בדיוק מת, יופי, אני שמח שהוא מת. הוא לא יכול להמשיך לפגוע באנשים חפים מפשע!". הודיע הנשיא טראמפ באמירה שהיממה רבים.

מולר, שהיה ראש ה-FBI בין שנת 2001 עד 2013, נחשב לדמות מפתחת בדמותו של הארגון, והיה זה שהרים אותו משברי הכישלון של פיגועי התאומים, ועמד בראשו במשך כ-12 שנים.

מולר גויס לאחר מכן, בשנת 2017 לנהל "חקירה מיוחדת" אל תוך הדיווחים והשמועות על התערבות רוסית בבחירות 2016, כולל בחינת אפשרות של קשרים לא נאותים בין קמפיין טראמפ או מי מאנשיו, אל השלטונות הרוסים, חקירה שהציתה את זעמו של טראמפ ונמשכה שנים.

לבסוף, התחילת 2019, סיכם מולר את החקירה והגיש את מסקנותיה ב-"דו"ח מולר" בו קבע כי ככל הנראה אכן הייתה התערבות רוסית בבחירות, אך לא נמצאה אך ראיה קונקרטית לקשר בין קמפיין טראמפ לשלטון הרוסי.