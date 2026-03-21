המסר המפתיע של המפרציות לטראמפ: "ערוכים למלחמה של 9 חודשים"

מדינות המפרץ משנות את קולן בימים האחרונים בקשר למלחמה באיראן, ודוחקות בנשיא טראמפ להשלים את המשימה, סעודיה פותחת את בסיסיה לארה"ב ואיחוד האמירויות הודיע כי תעמוד גם במלחמה ארוכת טווח

לאחר יותר משלושה שבועות של מלחמה, מדינות המפרץ משמיעות קול חדש בקשר למלחמה באיראן ולאחר שחזו בגודל האיום האיראני, דוחקות בנשיא טראמפ לא לסיים את המלחמה ללא שחיקה מוחלטת של האיום האיראני, לכל הפחות.

ברמז לא כל כך דק, סעודיה משדרת לראשונה תמיכה בהמשך המלחמה והעמקתה, לאחר שסירבו לארח כלי טיס וציוד צבאי אמריקאי בשטחן לפני המלחמה, סעודיה פתחה את בסיסי חיל האוויר והמרכזים הצבאיים-לוגיסטיים במדינה לטובת שימוש הכוחות האמריקאים. הסעודים פתחו לגישה אמריקאית והרחיבו את הפעילות של שדה התעופה הצבאי פהאד, ומאפשרים שימוש נרחב במצבורי נשק לוגיסטיים.

בנוסף לכך, הסעודים הודיעו כי יאפשרו הצבה של חיילים אמריקאים בשטחם, כחלק מהפריסה האמריקאית של כלים וחיילים נוספים לאזור.

במקביל, איחוד האמירויות שיגרה מסר לנשיא טראמפ, כי היא מוכנה וערוכה לספוג את השלכות המלחמה ל-9 חודשים שלמים, במידה והדבר יביא להשמדה מוחלטת של האיום האיראני, גורמים אמריקאים מפעילים לחץ על מדינות המפרץ להצטרף למערכה, אך עד כה הדבר לא הבשיל, למרות זאת מדינות נוספות מביעות מסרים דומים, עם מוכנות לספוג לחימה ממושכת בתמורה להסרה מוחלטת של איראן כאיום.