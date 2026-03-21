צה"ל תקף אתר ששימש לפיתוח רכיבים לייצור נשק גרעיני בטהרן

בנוסף, במהלך השבת יותר מ-200 מטרות טרור באיראן ובלבנון הושמדו. בהן אתרים ששימשו לייצור טילים בליסטיים, וגם מפקדות מרכזיות של ארגון הטרור חיזבאללה

צה"ל ממשיך לתקוף לאורך כל סוף השבוע במקביל באיראן ולבנון במקביל.

במסגרת גלי התקיפות שהושלמו לאחרונה בטהרן, חיל האוויר תקף בהכוונה מדויקת של אמ"ן, אתר מחקר ופיתוח אסטרטגי נוסף של התעשיות הצבאיות ומערך הטילים הבליסטיים האיראני.

אתר אוניברסיטת "מאלכ אשתר" שימש את התעשיות הצבאיות ומערך הטילים הבליסטיים של משטר הטרור האיראני לפיתוח רכיבים לנשק גרעיני ואמצעי לחימה.

אוניברסיטת "מאלכ אשתר" כפופה למשרד ההגנה האיראני, ונמצאת תחת סנקציות בינלאומיות בגין פעילותה במשך עשרות שנים לקידום תכנית הגרעין ופיתוח טילים בליסטיים.

במהלך השבת גם חיל האוויר תקף בהכוונת אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, מאות תשתיות של משטר הטרור האיראני במרחבים שונים באיראן, ותשתיות של חיזבאללה ברחבי לבנון.

באיראן, הותקפו עשרות אתרים ששימשו את משטר הטרור האיראני לייצור ואחסון אמצעי לחימה וטילים בליסטיים שנועדו לשיגור לעבר ישראל.

במקביל לתקיפות אלו, צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה במערכי האש של המשטר. במהלך סוף השבוע, הותקפו משגרי טילים, מערכות הגנה אוויריות ובסיסים צבאיים של המשטר.

במקביל בלבנון, חיל האוויר השלים שני גלי תקיפה בביירות ובמרחבים נוספים בלבנון בהם הותקפו מפקדות מרכזיות של חיזבאללה. במקביל, כוחות צה"ל מעמיקים את הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון.







