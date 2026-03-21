שעון החורף מגיע לסיומו; מתי עוברים לשעון קיץ?

אחרי כחמישה חודשים, שעון החורף מגיע לסיומו ומדינת ישראל תעבור לשעון קיץ למשך כשבעה חודשים. כל הפרטים

בסוף השבוע הקרוב,שעון החורףיגיע לסיומו ומדינת ישראל תעבור לשעון קיץ למשך שבעה חודשים. שעון הקיץ הקיץ יחל בלילה שבין 26 ל-27 במרץ 2026 (בין חמישי לשישי) בשעה 02:00 בלילה, אז יזוזו מחוגי השעון שעה אחת קדימה. שעון הקיץ יימשך עד המעבר לשעון חורף ב-25 באוקטובר 2025.

שינוי השעה באנדרואיד

היכנסו לתפריט ההגדרות (Settings)> חפשו ברשימה את אפשרות "תאריך ושעה" (Date and Time)> בטלו את אפשרות "תאריך ושעה אוטומטיים" (Automatic Date and Time)> ולסיום בחרו את אזור הזמן הנכון ואז כוונו שעה קדימה.

מאחר שיש גרסאות שונות לאנדרואיד, התפריטים שונים מעט אחד מהשני. לכן אם אתם לא מצאתם את תפריט עדכון התאריך והשעה, חפשו את "אפשרויות נוספות" בתפריט וכנראה תמצאו שם את השעון והתאריך.

שינוי השעה באייפון

היכנסו לתפריט ההגדרות (Settings)> בחרו באפשרות "כללי" (General)> מבין האפשרויות המוצגות לחצו על "תאריך ושעה" (Date & Time) > כבו את המתג של "כיוון אוטומטי" (Set Automatically)> ולסיום בחרו באזור הזמן הנכון וכוונו ידנית את השעה קדימה.