טראמפ הודיע: "קרובים להשלמת המבצע באיראן, שוקלים לעצור"

הנשיא האמריקאי, דונלד טראמפ, פרסם במהלך סוף השבוע פוסט מעמיק לרשתות החברתיות, בו הסביר כי ארה"ב וישראל משלימות את יעדי המבצע באיראן בקצב מהיר וכי "הם קרובים ביותר" להשלמתו, אך באותה נשימה הודיע טראמפ בשיחה עם כתבים כי המבצע עוד לא ייפסק בשלב זה.



טראמפ הסביר בפוסט: "אנו מתקרבים מאוד להשגת היעדים שלנו בעודנו שוקלים את צמצום המאמצים הצבאיים האדירים שלנו במזרח התיכון ביחס למשטר הטרור של איראן. איראן הוכתה קשה וארבעת היעדים שלנו קרובים להשלמה: שחיקה מוחלטת של יכולת הטילים האיראנית, המשגרים וכל דבר אחר הנוגע להם, השמדת בסיס התעשייה הביטחונית של איראן, חיסול חיל הים וחיל האוויר שלהם, לעולם לא לאפשר לאיראן להתקרב אפילו ליכולת גרעינית".

בנוסף חשף טראמפ: "אנחנו פועלים לגבש עמדה אזורית חזקה, שתאפשר לנו לתת הגנה מקסימלית ולהגיב במהירות לכל מצב שיתרחש, ולהגנה על בעלות בריתנו, כמו ישראל, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות, מיצרי הורמוז יצטרכו להיות תחת פיקוח של מדינות אחרות, אלה שמשתמשות בו, אנחנו נסייע אם צריך, אבל אני לא חושב שתהיה בעיה כזו אחרי השמדת האיום מאיראן".

אך במקביל, שעות אחרי פרסום הפוסט כאשר שוחח עם כתבים לפני עזיבתו את הבית הלבן הודיע טראמפ: "אנחנו השמדנו אותם צבאית, אבל עוד לא סיימנו, אני לא רוצה לצאת ואז שזה יהיה בעיה שוב עוד כמה שנים. נשיאים לפני היו כבר צריכים לפתור את זה אבל זה לא קרה, אנחנו נסיים את זה, אנחנו וישראל מתואמים בזה".