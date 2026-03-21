תיעוד זירת הנפילה בדימונה: ילד בן 10 ובת 40 נפצעו בינוני

שריפה פרצה במבנה שנפגע מטיל איראני בדימונה, צפו בתיעוד מהזירה. בנוסף, במהלך השבת 8 בני אדם נפצעו לאחר מטח ששוגר לעבר הגליל המערבי. נזק כבד גם נגרם לגן ילדים בראשון לציון

שבת לא שקטה עברה על תושבי הצפון שחוו אזעקוֳת רבות ומטחים מאיראן ומחיזבאללה, וגם על תושבי הדרום.

הערב (מוצ"ש) אזעקות הופעלו בדרום הארץ באזור דימונה, ירוחם וים המלח. במד"א מדווחים כי 20 בני אדם נפצעו ברחבי העיר כתוצאה מהטיל האיראני, בהם גם ילד בן 10 ואישה בת 40 שנפצעו באורח בינוני מרסיסים, ככל הנראה מדובר בטיל מצרר.

תיעוד מבצעי מד"א

בעקבות הנפילה פרצה שריפה במקום, ובמקביל התקבלו דיווחים על פגיעות נוספות במבנים בדימונה. בעירייה הודיעו כי מחר לא יתקיימו לימודים בדימונה, וגם לא בירוחם.

מוקדם יותר, 8 בני אדם נפצעו במעלות תרשיחא בעקבות שיגורים מלבנון.